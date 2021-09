Anderlecht klimt na de rust naar zevende hemel, KVM zakt door ondergrens

Anderlecht - KV Mechelen in een notendop:

Storm veegt gevleide paars-witte voorsprong uit

Een kolkende sfeer voor de aftrap bij de supporters in het Lotto Park. Zij hadden er duidelijk zin in en dat enthousiasme sloeg over op het veld. Vooral bij KV Mechelen dan toch, dat bijzonder sterk aan de wedstrijd begon. Na amper 3

minuten kon Mrabti al van dichtbij uithalen, Van Crombrugge voorkwam een vroege achterstand voor paars-wit.

De toon was gezet, een vrank en vrij KV Mechelen bleef voluit voor de aanval kiezen en maakte het Anderlecht knap lastig. De thuisploeg kon wel even tegenprikken toen Raman rakelings naast kopte op een prima voorzet van El Hadj.

Op het kwartier kreeg Anderlecht opnieuw een flinke kans op de 1-0. Kouamé, in de basis ten koste van Zirkzee, stuurde met een slimme doorsteekpass Refaelov diep. Die koos voor eigen succes en besloot slap op Coucke, de vrijstaande Raman stond erbij en keek ernaar.

Maar het was toch vooral bibberen voor Anderlecht. Een voorzet van Schoofs landde pardoes op de lat, Storm kwam dan weer net te kort om een voorzet van Shved in doel te koppen. Net toen de 0-1 in de lucht hing, sloeg Anderlecht toe. Bateau ging de mist in op een hoge bal van Harwoord-Bellis en Raman, randje buitenspel, profiteerde optimaal: 1-0.

KV Mechelen was niet van slag en kreeg met de rust in zicht wat het verdiende. Na slordig balverlies van Gomez schakelden de bezoekers razendsnel om en met een gekruist schot in de verste hoek gaf Storm Van Crombrugge het nakijken.