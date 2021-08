LIVE: Blijft Standard in de winning mood op bezoek bij Union?

Het is voorlopig zoeken en tasten voor Standard en Union. Undav kan Lynen dan toch eens door de Luikse defensie sturen, maar die vergeet op doel te besluiten en legt de bal daarentegen breed. Weg kans, hier zat meer in.

eerste helft, minuut 11. Flinke strijd. Het is voorlopig zoeken en tasten voor Standard en Union. Undav kan Lynen dan toch eens door de Luikse defensie sturen, maar die vergeet op doel te besluiten en legt de bal daarentegen breed. Weg kans, hier zat meer in. .

eerste helft, minuut 5. Stevig begin van deze wedstrijd, beide ploegen gaan er meteen vol voor. Kansen hebben we evenwel nog niet gezien. .

vooraf, 20 uur 44. Eerbetoon voor Wilfried Van Moer. Ook in het Dudenpark wordt vanavond een minuut stilte gehouden voor Wilfried Van Moer. Drievoudig winnaar van de Gouden Schoen en uiteraard een icoon van Standard. .

vooraf, 20 uur 35. Knieprobleem voor Teuma. Teuma zou met een knieprobleem sukkelen. Dat verklaart waarom hij vandaag ontbreekt in de kern van Union. .

vooraf, 20 uur 29. Standard scoorde al in elke wedstrijd, maar nooit meer dan 2 keer. Union vond enkel in de thuiswedstrijd tegen Club de weg naar doel niet. Met 9 goals doet de promovendus het wel nipt beter dan de 7 treffers van Standard. Zelfde scenario bij de tegengoals: 5 voor Union, 7 voor Standard. .

vooraf, 19 uur 54. 3 wissels bij Union. Geen spoor van Teuma in de kern bij Union. Hij valt net als Van der Heyden en François uit de basis. Nieuwkoop, Burgess en Marcq zijn de nieuwe namen aan de aftrap bij de thuisploeg. .

19:44

vooraf, 19 uur 44. Al-Dakhil en Peeters in de basis bij Standard. Bij Standard ontbreekt de geblesseerde Laifis, Donnum verhuist naar de bank. Hun plaatsen in de basis worden ingenomen door Al-Dakhil en Juventus-huurling Peeters. Die laatste werd deze week officieel voorgesteld en mag na zijn invalbeurt tegen Oostende nu meteen in de basis starten. .