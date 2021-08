LIVE: Jelle Vossen trapt Zulte Waregem meteen op voorsprong aan de kust

Ndicka neemt Ciranni mee tegen de grond al glijdend. Van Driessche wil er eerst geen kaart voor geven, maar doet dat niet veel later toch.

Op de tegenaanval is Zulte Waregem nog een keer gevaarlijk. Srarfi is iets te egoïstisch en mikt flauw op Hubert.

KVO verdient toch wel een doelpunt. Gueye kopt een goede voorzet van Rocha-Santos net naast. Bostyn was geklopt.

Dury is woedend na een veel te korte pass van Pletinckx. De centrale verdediger zet zijn foutje zelf recht.

Kvasina speelt tot dusver een onzichtbare spits voorin bij KVO. Na een knap individueel nummertje kan hij toch eens trappen, zijn schot gaat een halve meter over.

Er is ondertussen een halfuur gespeeld en we hebben ons nog geen moment verveeld. Wedstrijden op zondagavond zijn al erger geweest...

Een vrije trap van Ciranni wordt tot bij Humphreys gedragen door de wind. Hij schat helemaal verkeerd in en kan niet koppen in de zestien.

Daar is de thuisploeg nog een keer via Gueye. Bostyn gaat goed plat op het lage schot van de nummer 9 van KVO.

Ndicka raakt de bal met zijn hand net buiten de zestien. Gano en Dury protesteren, maar scheidsrechter Van Driessche ziet er geen graten in.

