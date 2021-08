LIVE: Wervelende Storm zet Mechelen met 2 goals helemaal op rozen bij Kortrijk

Genoeg gerust, de spelers zijn begonnen aan het tweede deel van deze wedstrijd. Kan Kortrijk zijn achterstand nog ombuigen of gaat Mechelen voor het derde seizoen op rij met de volle buit lopen in het Guldensporenstadion?

rust, 21 uur 34. Storm in Kortrijk. De eerste helft zit erop en KV Mechelen heeft een verdiende 0-2 voorsprong beet. De tandem Walsh (2 assists) en Storm (2 goals) was niet de stoppen, vooral die laatste pakte uit met talloze dreigende acties. Kortrijk heeft veel werk na de pauze als het nog hoopt op puntengewin. .

Moreno krijgt een tik van Schoofs, de Colombiaan heeft er wel al een paar gekregen in deze eerste helft. Hij moet er even van bekomen, maar kan verder.

26'

eerste helft, minuut 26. Net zoals vorig seizoen. In de voorbije jaargang scoorde Storm ook al 2 keer in het Guldensporenstadion. Het is duidelijk dat hij graag in het zuiden van West-Vlaanderen vertoeft. .