Kortrijk kan bij winst tegen KV Mechelen leider worden, De Camargo zit in KVM-kern

vooraf, 11 uur 42. Geen Druijf, wel De Camargo. Wouter Vrancken kan vanavond niet rekenen op Ferdi Druijf, die is niet opgenomen in de kern na de geboorte van zijn zoontje. Wel er voor het eerst bij dit seizoen is good old Igor De Camargo (38). De Braziliaanse Belg sukkelde met een knieblessure. .