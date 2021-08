Kortrijk kan bij winst tegen KV Mechelen leider worden, De Camargo in KVM-kern

20:13 KVM dominant in het Guldensporenstadion . De voorbije seizoenen ging KV Mechelen telkens met de volle buit aan de haal in Kortrijk. In de voorbije jaargang eindigde de wedstrijd zelfs op 1-4, Storm stal toen met 2 doelpunten de show. De laatste keer dat Kortrijk de punten thuis kon houden was in december 2017. Toen eindigde de wedstrijd op 2-0. Perbet en Chevalier stonden toen aan het kanon. . vooraf, 20 uur 13. KVM dominant in het Guldensporenstadion De voorbije seizoenen ging KV Mechelen telkens met de volle buit aan de haal in Kortrijk. In de voorbije jaargang eindigde de wedstrijd zelfs op 1-4, Storm stal toen met 2 doelpunten de show. De laatste keer dat Kortrijk de punten thuis kon houden was in december 2017. Toen eindigde de wedstrijd op 2-0. Perbet en Chevalier stonden toen aan het kanon.

Ook 1 wijziging bij KVK . Net als Wouter Vrancken heeft Luka Elsner niet veel reden om te wijzigen. Na de 0-2 zege op Stayen verdwijnt enkel Palaversa uit de ploeg, Fixelles moet zijn afwezigheid opvangen. Het is overigens de eerste basisplaats voor Fixelles in het rode shirt van KVK. Op de bank een plekje voor aanwinst Abdelkahar Kadri, hij trainde afgelopen dinsdag voor het eerste mee met Kortrijk. De West-Vlamingen namen hem over van de Algerijnse club Paradou AC.

Tijd voor de opstellingen. Nog een uurtje tot de aftrap en zoals de traditie dat wil, worden dan de opstellingen van beide teams bekendgemaakt. Bij KV Mechelen geen Ferdi Druijf dus die enkele dagen geleden papa werd. De Camargo begint op de bank. Verder kiest coach Vrancken er niet voor om te wijzigen. Oum Gouet die in de gewonnen wedstrijd tegen Union de Braziliaan Vincius Souza na een half uurtje mocht vervangen omwille van een dreigende rode kaart mag blijven staan.

Geen Druijf, wel De Camargo. Wouter Vrancken kan vanavond niet rekenen op Ferdi Druijf, die is niet opgenomen in de kern na de geboorte van zijn zoontje. Wel er voor het eerst bij dit seizoen is good old Igor De Camargo (38). De Braziliaanse Belg sukkelde met een knieblessure.



Kortrijk kan leider worden. KV Kortrijk is goed aan de competitie begonnen met 9 punten (3 zeges) uit 5 speeldagen. Het staat daarmee 5e. Als het vanavond wint tegen KV Mechelen wordt het alvast leider, zij het voor even. Het springt dan over Eupen, Club Brugge, Standard en Union. KV Mechelen boekte vorige week een fraaie zege tegen promovendus en verrassing Union. Met 2 zeges en 3 nederlagen huist KVM op plaats 10.



Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Gilles Dewaele, Aleksandar Radovanovic, Trent Sainsbury, Kristof D'Haene, Marlos Moreno, Kevin Vandendriessche, Mathias Fixelles, Faïz Selemani, Teddy Chevalier, Mohamed Badamosi

Opstelling KV Mechelen. Gaëtan Coucke, Sandy Walsh, Thibaut Peyre, Sheldon Bateau, Lucas Bijker, Marian Shved, Kerim Mrabti, Rob Schoofs, Samuel Oum Gouet, Nikola Storm, Hugo Cuypers