Kompany dropt Ait El Hadj in de basis, nieuwkomer Kouamé zit op de bank

18:24 vooraf, 18 uur 24. Ook een doelpuntenkermis in Genk? Na de spraakmakende 6-1-overwinning van Gent tegen Club hopen we dat niet alleen Gent, maar ook Genk een doelpuntenkermis te zien krijgt. Ruim vijf jaar geleden leverde deze affiche al eens 7 doelpunten op, toen Genk met 5-2 won na een vroege rode kaart voor Anderlecht-spits Okaka. . Ook een doelpuntenkermis in Genk? Na de spraakmakende 6-1-overwinning van Gent tegen Club hopen we dat niet alleen Gent, maar ook Genk een doelpuntenkermis te zien krijgt. Ruim vijf jaar geleden leverde deze affiche al eens 7 doelpunten op, toen Genk met 5-2 won na een vroege rode kaart voor Anderlecht-spits Okaka.

18:18 vooraf, 18 uur 18. Ik wil de druk niet leggen bij Ait El Hadj, een 19-jarige jongen. Bij jonge spelers moet je meer dan bij ervaren jongens rekening houden met vormpeil en Anouar heeft het nu op het veld laten zien. Vincent Kompany (coach Anderlecht). Ik wil de druk niet leggen bij Ait El Hadj, een 19-jarige jongen. Bij jonge spelers moet je meer dan bij ervaren jongens rekening houden met vormpeil en Anouar heeft het nu op het veld laten zien. Vincent Kompany (coach Anderlecht)

18:18 vooraf, 18 uur 18.

18:16 vooraf, 18 uur 16. Zoekt Mike Trésor revanche? Mike Trésor is al snel uitgegroeid tot een nieuwe attractie op het Genkse middenveld. De technisch begaafde spelverdeler kwam uit de Nederlandse competitie, maar voor zijn Nederlandse passage speelde hij maar liefst 5 jaar bij Anderlecht. . Zoekt Mike Trésor revanche? Mike Trésor is al snel uitgegroeid tot een nieuwe attractie op het Genkse middenveld. De technisch begaafde spelverdeler kwam uit de Nederlandse competitie, maar voor zijn Nederlandse passage speelde hij maar liefst 5 jaar bij Anderlecht.

17:59 Hield Anderlecht Genk vorig jaar van de titel? Vorig jaar kwam Anderlecht twee kaar afgereisd naar Genk: eerst in de reguliere competitie en daarna in de play-offs. In dat eerste duel wiste Anderlecht een vroege achterstand uit om met 1-2 te gaan winnen en de stoel van Van den Brom te doen wankelen. Enkele maanden later kon Anderlecht vanop de eerste rij zien hoe Genk nadien de rug gerecht had en later kampioen Club het leven nog zuur maakte. Toen werd het 1-1 in Genk: het enige Genkse puntenverlies in de play-offs. Anders was Genk nu misschien de titelverdediger. . vooraf, 17 uur 59. Hield Anderlecht Genk vorig jaar van de titel? Vorig jaar kwam Anderlecht twee kaar afgereisd naar Genk: eerst in de reguliere competitie en daarna in de play-offs. In dat eerste duel wiste Anderlecht een vroege achterstand uit om met 1-2 te gaan winnen en de stoel van Van den Brom te doen wankelen. Enkele maanden later kon Anderlecht vanop de eerste rij zien hoe Genk nadien de rug gerecht had en later kampioen Club het leven nog zuur maakte. Toen werd het 1-1 in Genk: het enige Genkse puntenverlies in de play-offs. Anders was Genk nu misschien de titelverdediger.

17:47 vooraf, 17 uur 47. Ook Van den Brom voert één wissel door. Net als Anderlecht kreeg ook Genk vorig weekend vrijaf dankzij het Europese avontuur van Antwerp. Dat gaf John van den Brom de tijd om naar duels tussen Anderlecht en Vitesse bij te wonen. Dat gaf de Genk-coach inspiratie om één wissel door te voeren in vergelijking met de vlotte zege tegen OHL. Mike Tresor moest toen met de rust plaats ruimen voor Thorstvedt, een wissel die nu al vooraf is gemaakt. Verder zien we dat ook de thuisploeg een nieuwe spits op de bank heeft zitten. Ike Ugbo kwam onlangs over van Chelsea na een succesvolle uitleenbeurt aan Cercle Brugge. . Ook Van den Brom voert één wissel door Net als Anderlecht kreeg ook Genk vorig weekend vrijaf dankzij het Europese avontuur van Antwerp. Dat gaf John van den Brom de tijd om naar duels tussen Anderlecht en Vitesse bij te wonen. Dat gaf de Genk-coach inspiratie om één wissel door te voeren in vergelijking met de vlotte zege tegen OHL. Mike Tresor moest toen met de rust plaats ruimen voor Thorstvedt, een wissel die nu al vooraf is gemaakt. Verder zien we dat ook de thuisploeg een nieuwe spits op de bank heeft zitten. Ike Ugbo kwam onlangs over van Chelsea na een succesvolle uitleenbeurt aan Cercle Brugge.

17:46 vooraf, 17 uur 46.

17:40 vooraf, 17 uur 40. Versterking uit Nederland voor Anderlecht? Na de leenbeurt van Christian Kouamé zou er ook tijdelijke versterking onderweg zijn vanuit Nederland. Zo zou Ajax-verdediger Magallan onderweg zijn naar Anderlecht. . Versterking uit Nederland voor Anderlecht? Na de leenbeurt van Christian Kouamé zou er ook tijdelijke versterking onderweg zijn vanuit Nederland. Zo zou Ajax-verdediger Magallan onderweg zijn naar Anderlecht.

17:34 vooraf, 17 uur 34. Kompany wijzigt weinig aan de elf van Vitesse. Ondanks de pijnlijke nederlaag van Anderlecht bij Vitesse Arnhem, en de kritiek die daarop volgde, kiest Kompany voor nagenoeg dezelfde basiself als in Nederland. De enige wijziging is dat Ait El Hadj in de basis staat ten koste van Francis Amuzu, die wel nog een plek op de bank krijgt. Daar is de opvallendste verschijning die van nieuwe huurling Kouamé. . Kompany wijzigt weinig aan de elf van Vitesse Ondanks de pijnlijke nederlaag van Anderlecht bij Vitesse Arnhem, en de kritiek die daarop volgde, kiest Kompany voor nagenoeg dezelfde basiself als in Nederland. De enige wijziging is dat Ait El Hadj in de basis staat ten koste van Francis Amuzu, die wel nog een plek op de bank krijgt. Daar is de opvallendste verschijning die van nieuwe huurling Kouamé.

17:32 vooraf, 17 uur 32.

17:24 vooraf, 17 uur 24. Anderlecht kan een opkikker gebruiken. Genk en Anderlecht staan er vooraf even goed voor. Biede staan ze in de buik van het klassement met 7 punten uit 4 duels. Een zege kan beide teams in het spoor van titelverdediger Club brengen en met een inhaalduel op zak, zit er op termijn misschien zelfs een leidersplaats in. Toch zal Genk het mentale voordeel hebben, nu Anderlecht een midweekse Europese kater heeft opgelopen. Of lokt dat bij de bezoekers net een positieve reactie uit? . Anderlecht kan een opkikker gebruiken Genk en Anderlecht staan er vooraf even goed voor. Biede staan ze in de buik van het klassement met 7 punten uit 4 duels. Een zege kan beide teams in het spoor van titelverdediger Club brengen en met een inhaalduel op zak, zit er op termijn misschien zelfs een leidersplaats in. Toch zal Genk het mentale voordeel hebben, nu Anderlecht een midweekse Europese kater heeft opgelopen. Of lokt dat bij de bezoekers net een positieve reactie uit?

29-08-2021 29-08-2021.

21:09 vooraf, 21 uur 09.

21:09 - Vooraf Vooraf, 21 uur 09

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Carel Eiting, Kristian Thorstvedt, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Jhon Lucumi, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Carel Eiting, Kristian Thorstvedt, Paul Onuachu

Opstelling Anderlecht. Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Wesley Hoedt, Taylor Harwood Bellis, Sergio Gómez, Josh Cullen, Kristoffer Olsson, Lior Refaelov, Anouar Ait El Hadj, Benito Raman, Joshua Zirkzee Opstelling Anderlecht Hendrik van Crombrugge, Michael Murillo, Wesley Hoedt, Taylor Harwood Bellis, Sergio Gómez, Josh Cullen, Kristoffer Olsson, Lior Refaelov, Anouar Ait El Hadj, Benito Raman, Joshua Zirkzee