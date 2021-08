LIVE: Blijft Eupen op kop van het klassement na partij tegen Seraing?

19:18 rust, 19 uur 18. RUST. Daar is het laatste fluitsignaal van een flauwe 1e helft. We moesten het Am Kehrweg vooral doen met enkele afstandsschoten. Eupen had nog wel de beste kansen, maar Ngoy en Prevljak konden niet scoren. Het is hopen op beterschap in de 2e helft. . RUST Daar is het laatste fluitsignaal van een flauwe 1e helft. We moesten het Am Kehrweg vooral doen met enkele afstandsschoten. Eupen had nog wel de beste kansen, maar Ngoy en Prevljak konden niet scoren. Het is hopen op beterschap in de 2e helft.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. 1 minuut extra. De rust is zo stilaan in zicht. We krijgen nog 1 minuut extra tijd in het slot van deze eerste helft. . 1 minuut extra De rust is zo stilaan in zicht. We krijgen nog 1 minuut extra tijd in het slot van deze eerste helft.

43' eerste helft, minuut 43. Eupen neemt zo stilaan wel de handdoek op. Het probeert een gaatje te vinden in de goede organisatie van Seraing. . Eupen neemt zo stilaan wel de handdoek op. Het probeert een gaatje te vinden in de goede organisatie van Seraing.

37' eerste helft, minuut 37. Ook Seraing steekt de neus eens aan het venster. Marsoni zet zich op rechts door, maar vindt geen medemaat met zijn voorzet. . Ook Seraing steekt de neus eens aan het venster. Marsoni zet zich op rechts door, maar vindt geen medemaat met zijn voorzet.

33' eerste helft, minuut 33. Prevljak probeert het. Daar is de volgende kans al voor Eupen. Peeters gooit het leer voor doel waar Prevljak de bal kan beroeren. Dietsch staat echter goed te keepen. Eupen komt nu toch wat opzetten. . Prevljak probeert het Daar is de volgende kans al voor Eupen. Peeters gooit het leer voor doel waar Prevljak de bal kan beroeren. Dietsch staat echter goed te keepen. Eupen komt nu toch wat opzetten.

29' eerste helft, minuut 29. Ngoy trapt net naast. Eupen is plots dicht bij de voorsprong. Peeters wipt een balletje in de 16 van Seraing en daar staat ook Ngoy. Hij trapt de bal maar net naast. Dit was de beste kans van de partij. . Ngoy trapt net naast Eupen is plots dicht bij de voorsprong. Peeters wipt een balletje in de 16 van Seraing en daar staat ook Ngoy. Hij trapt de bal maar net naast. Dit was de beste kans van de partij.

28' eerste helft, minuut 28. Kayembe gaat een keer zijn kans, maar zijn schot mist richting. Het wordt dan ook een afzwaaier. Met dit soort pogingen moeten we het voorlopig doen Am Kehrweg. . Kayembe gaat een keer zijn kans, maar zijn schot mist richting. Het wordt dan ook een afzwaaier. Met dit soort pogingen moeten we het voorlopig doen Am Kehrweg.

27' eerste helft, minuut 27. Eerste geel voor Seraing. Jallow is de man die als eerste in het boekje van Vergoote gaat. Hij krijgt de eerste gele kaart van de partij. . Eerste geel voor Seraing Jallow is de man die als eerste in het boekje van Vergoote gaat. Hij krijgt de eerste gele kaart van de partij.

26' eerste helft, minuut 26. Een man die mij opvalt bij Seraing is Morgan Poaty. Piet Cosemans bij Radio 1. Een man die mij opvalt bij Seraing is Morgan Poaty. Piet Cosemans bij Radio 1

26' Gele kaart voor Ablie Jallow van RFC Seraing tijdens eerste helft, minuut 26 Ablie Jallow RFC Seraing

21' eerste helft, minuut 21. Hoekschop Eupen. Eupen krijgt een eerste keer een hoekschop en daar vloeide in de voorbije wedstrijden wel vaak gevaar uit. Dit keer is dat echter niet het geval, want doelman Dietsch kan makkelijk wegboksen. De wedstrijd zit voorlopig nog op slot. . Hoekschop Eupen Eupen krijgt een eerste keer een hoekschop en daar vloeide in de voorbije wedstrijden wel vaak gevaar uit. Dit keer is dat echter niet het geval, want doelman Dietsch kan makkelijk wegboksen. De wedstrijd zit voorlopig nog op slot.

18' eerste helft, minuut 18. Seraing krijgt een nieuwe vrije trap. Maziz legt het balletje breed naar Jallow, maar die zijn schot wordt afgeblokt. De poging die daarop volgt van Maziz mist richting. De kansen zijn voorlopig wel voor Seraing. . Seraing krijgt een nieuwe vrije trap. Maziz legt het balletje breed naar Jallow, maar die zijn schot wordt afgeblokt. De poging die daarop volgt van Maziz mist richting. De kansen zijn voorlopig wel voor Seraing.

18' eerste helft, minuut 18. Beck trapt de bal buiten en lijkt last te hebben aan zijn knie na een duel. Kan de rechtsachter nog voort spelen of moet Krämer al meteen wisselen? . Beck trapt de bal buiten en lijkt last te hebben aan zijn knie na een duel. Kan de rechtsachter nog voort spelen of moet Krämer al meteen wisselen?

13' eerste helft, minuut 13. Kilota komt op de proppen met een Zidannetje en gaat dan neer aan de rand van de 16. Scheidsrechter Vergoote ziet er geen graten in en geeft dan ook geen vrije trap. . Kilota komt op de proppen met een Zidannetje en gaat dan neer aan de rand van de 16. Scheidsrechter Vergoote ziet er geen graten in en geeft dan ook geen vrije trap.

11' eerste helft, minuut 11. Maziz schiet. Seraing zorgt wel voor het eerste gevaar. Maziz krijgt centraal veel ruimte en gaat ook zijn kans. Het is niet meer dan een opwarmertje voor doelman Nurudeen. . Maziz schiet Seraing zorgt wel voor het eerste gevaar. Maziz krijgt centraal veel ruimte en gaat ook zijn kans. Het is niet meer dan een opwarmertje voor doelman Nurudeen.

10' eerste helft, minuut 10. Eupen schuift naar voren, hoewel Seraing achteraan goed georganiseerd staat. Piet Cosemans bij Radio 1. Eupen schuift naar voren, hoewel Seraing achteraan goed georganiseerd staat. Piet Cosemans bij Radio 1

7' eerste helft, minuut 7. Eerste schot. De eerste doelpoging is een feit. Marius schiet naar doel, maar trapt meters naast. . Eerste schot De eerste doelpoging is een feit. Marius schiet naar doel, maar trapt meters naast.

7' eerste helft, minuut 7. Poaty pompt een keer een voorzet in de zestien, maar die wordt vakkundig weggewerkt door Eupen. Seraing probeert wel iets te forceren. . Poaty pompt een keer een voorzet in de zestien, maar die wordt vakkundig weggewerkt door Eupen. Seraing probeert wel iets te forceren.