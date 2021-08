Clement dropt Van der Brempt 1e keer in de basis dit seizoen

Fase per fase

Fase per fase

13:18 vooraf, 13 uur 18. Gent heeft een grote kern met veel kwaliteiten. Dankzij hun Europese wedstrijden zijn ze ook meer gerodeerd dan wij. Met onze jonge achterhoede wordt het ook zoeken naar nieuwe automatismen. Philippe Clement (coach Club Brugge).

13:17 vooraf, 13 uur 17. Zit Gent op een Europese roze wolk? Gent speelde inderdaad donderdag, maar in eigen huis zette het toen wel een scheve situatie recht tegen Rakow uit Polen. Brengt dat de thuisploeg in een flow?

13:16 vooraf, 13 uur 16. We hebben donderdag gespeeld, dus er was niet veel ruimte om te trainen. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent).

13:09 vooraf, 13 uur 09. Club kan leider worden. De afgelopen seizoenen liet Club zelden een kans liggen op al vroeg op het seizoen een kloofje te slaan en dat dan stelselmatig uit te diepen. Wel, vandaag krijgt de landskampioen opnieuw zo'n kans. Een zege levert de leidersplaats op, met een bonus van 2 punten op Union en 3 eenheden op Eupen.

13:00 Gent won al 4 keer niet in eigen huis van Club. Gent speelt de laatste jaren niet al te graag tegen Club. In de laatste vier onderlinge duels in eigen huis pakte Gent één schamel puntje. Zelf scoorde het ook slechts één keer, maar slikte het wel tien tegentreffers. vooraf, 13 uur .

12:58 vooraf, 12 uur 58. Krijgen de Club-fans Otasowie in actie te zien? De laatste weken pakte Club uit met de ene zomertransfer na de andere. Op Providence en Wesley is het nog even wachten, maar Otasowie zit wel al in de selectie. Mag de bonkige Amerikaan straks ook invallen?

12:34 vooraf, 12 uur 34. 2 wissels bij Gent. Gent-coach Vanhaezebrouck voert dan weer 2 wissels door in vergelijking met de 2-0-zege tegen KV Mechelen. Godeau en Malede verdwijnen uit de basiself. Okumu en Depoitre zijn hun vervangers.

12:25 vooraf, 12 uur 25. Van der Brempt, Mbamba en Sobol in de basis. Philippe Clement voert 3 wijzigingen door in zijn basiself na de 3-2-zege tegen Beerschot. Persyn, Ricca en de geschorste Nsoki hebben geen basisplaats veroverd. Mbamba, Sobol en Van der Brempt mogen wel starten. Het is overigens de 1e basisplaats voor Ignace Van der Brempt dit seizoen.

Opstelling KAA Gent. Sinan Bolat, Andreas Hanche-Olsen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Joseph Okumu, Alessio Castro-Montes, Julien De Sart, Vadis Odjidja Ofoe, Sven Kums, Núrio, Laurent Depoitre, Tarik Tissoudali

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Ignace Van der Brempt, Clinton Mata, Brandon Mechele, Noah Mbamba, Eduard Sobol, Ruud Vormer, Éder Balanta, Hans Vanaken, Noa Lang, Charles De Ketelaere