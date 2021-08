Krabbelt rode lantaarn Beerschot overeind bij Charleroi?

Het mag niet verbazen gezien de laatste plaats in de stand, maar ook in de doelpuntenstatistieken scoort Beerschot bijzonder slecht. Met amper 4 gemaakte treffers heeft het de zwakste aanval van 1A en met 10 tegengoals bengelt het ook op defensief vlak achteraan. Enkel KV Mechelen en OHL doen slechter met 11 tegengoals.

Charleroi begon aan het seizoen met een zege bij KV Oostende, maar sindsdien blijft het wachten op een nieuwe overwinning. De afgelopen 4 wedstrijden leverden evenveel gelijke spelen op. Charleroi vormt zo wel samen met Eupen en Club Brugge een select groepje van teams dat na 5 speeldagen nog ongeslagen is in de competitie.

vooraf, 15 uur 35. Hemelsbreed verschil voor Beerschot. Zo sterk de competitiestart vorig jaar was, zo slap is Beerschot dit seizoen aan de competitie begonnen. Het contrast is groot: toen schoot Beerschot bij zijn terugkeer op het hoogste niveau fel uit de startblokken met 12 op 15 en stond de promovendus tweede, nu heeft het na 5 speeldagen amper één puntje en is het troosteloos laatste. .