LIVE: STVV klimt al vroeg op voorsprong na blunder van Didillon

Een stevig luchtduel bezorgt Teixeira een bloedende wenkbrauw, waardoor scheidsrechter Boterberg dan maar een einde maakt aan de 1e helft. STVV duikt met een voorsprong de rust in en mag daar vooral Cercle-doelman Didillon voor bedanken.

Na een knap hakje van Deman belandt de bal aan de rand van de zestien bij Rubio. De Spanjaard probeert het in de stuit, maar mikt te centraal. Schmidt kan de bal uiteindelijk simpel klemmen.

Na een overtreding van Velkovski probeert Brüls het rechtstreeks via een vrije trap. De middenvelder probeert het met een lage schuiver, maar kan onvoldoende kracht meegeven aan zijn schot. Didillon kijkt de bal naast.

Na zijn vroeg doelpunt is nieuwkomer Hayashi compleet uit de wedstrijd verdwenen. De spits staat dan wel al op het scorebord, maar zou zijn team toch iets meer kunnen laten opschuiven.

Christian Brüls brengt de bal uitstekend voor doel, maar ziet zijn voorzet in hoekschop verwerkt worden. De daaropvolgende corner wordt uiteindelijk simpel geplukt door Didillon.

De thuisploeg komt nu toch wat beter in de wedstrijd en voert de druk op. Kan de Vereniging voor de rust de bordjes opnieuw gelijk hangen?

Cercle-coach Vanderhaeghe is duidelijk niet tevreden met de start van zijn ploeg en stuurt al meteen enkele spelers naar de opwarming. Onder meer Hannes Van der Bruggen trekt alvast een hesje aan.

Plots gaat de zee open in de STVV-defensie. Millan kan alleen op Schmidt af, maar de Japanse doelman houdt de 0-1 op het bord met een knappe beenveeg. Plots kon het zowaar opnieuw gelijk gestaan hebben.

