LIVE: Zulte Waregem schiet zichzelf snel in de voet tegen Charleroi

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rusten geblazen. Na een aangename eerste helft gaan we rusten bij een 1-1-tussenstand. Daarmee lijkt vooral Charleroi zichzelf tekort te doen, want de knal van Zaroury trof de lat en Tchatchoua trapte nog wild over. . Rusten geblazen Na een aangename eerste helft gaan we rusten bij een 1-1-tussenstand. Daarmee lijkt vooral Charleroi zichzelf tekort te doen, want de knal van Zaroury trof de lat en Tchatchoua trapte nog wild over.

44' Koffi heeft moeite met de kopbal van Gano. Met de rust in zicht mag Gano zijn grootste wapen nog eens bovenhalen: zijn kopbal. Alleen was de afstand tot doel erg groot en moest hij ook nog eens naar achteren koppen. Toch had Koffi de nodige moeite om die al nog over de lat te tikken. . eerste helft, minuut 44. Koffi heeft moeite met de kopbal van Gano Met de rust in zicht mag Gano zijn grootste wapen nog eens bovenhalen: zijn kopbal. Alleen was de afstand tot doel erg groot en moest hij ook nog eens naar achteren koppen. Toch had Koffi de nodige moeite om die al nog over de lat te tikken.

40' eerste helft, minuut 40. Tchatchoua trapt wild over! Kayembe ziet Tchatchoua moederziel alleen staan aan de tweede paal. Daar gaat de bal ook naartoe, alleen trapt de jonge middenvelder overhaast en wild over! . Tchatchoua trapt wild over! Kayembe ziet Tchatchoua moederziel alleen staan aan de tweede paal. Daar gaat de bal ook naartoe, alleen trapt de jonge middenvelder overhaast en wild over!

40' Gele kaart voor Laurens De Bock van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 40 Laurens De Bock Zulte Waregem

39' eerste helft, minuut 39. De Bock haalt Knezevic neer nadat die met de bal aan de haal gaat. Terecht geel voor spelbederf, ook al laat De Bock duidelijk merken dat hij die kaart niet kan smaken. . De Bock haalt Knezevic neer nadat die met de bal aan de haal gaat. Terecht geel voor spelbederf, ook al laat De Bock duidelijk merken dat hij die kaart niet kan smaken.

37' eerste helft, minuut 37.

37' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 37 door Jelle Vossen van Zulte Waregem. 1, 1. goal Zulte Waregem Charleroi rust 1 1

36' eerste helft, minuut 36. Vossen hangt de bordjes in evenwicht! Opnieuw wordt Vigen op rechts de diepte in gestuurd, maar deze keer is de voorzet een heel pak beter! Vossen duikt prima op aan de eerste paal en zo staat het 1-1! . Vossen hangt de bordjes in evenwicht! Opnieuw wordt Vigen op rechts de diepte in gestuurd, maar deze keer is de voorzet een heel pak beter! Vossen duikt prima op aan de eerste paal en zo staat het 1-1!

35' eerste helft, minuut 35. Sormo dwingt Koffi met een lage schuiver tot een redding, al nam de Ivoriaanse goalie vooral het zekere voor het onzekere. De hoekschop die daarop volgt, kan met enige moeite weggetrapt worden. . Sormo dwingt Koffi met een lage schuiver tot een redding, al nam de Ivoriaanse goalie vooral het zekere voor het onzekere. De hoekschop die daarop volgt, kan met enige moeite weggetrapt worden.

34' eerste helft, minuut 34. Zulte Waregem moet zijn moment grijpen. Vigen ontsnapt uit de buitenspelval, stormt door richting achterlijn, waar hij een voorzet richting Gano wil versturen. Alleen mist zijn voorzet alle rtichting en kan Koffi opnieuw vlot plukken. . Zulte Waregem moet zijn moment grijpen. Vigen ontsnapt uit de buitenspelval, stormt door richting achterlijn, waar hij een voorzet richting Gano wil versturen. Alleen mist zijn voorzet alle rtichting en kan Koffi opnieuw vlot plukken.

33' eerste helft, minuut 33.

29' eerste helft, minuut 29. De Neve stormt de linkerflank even af om daarna een voorzet uit zijn linker te schudden. Uiteindelijk komt Koffi goed uit zijn doel om die inzet te komen plukken. . De Neve stormt de linkerflank even af om daarna een voorzet uit zijn linker te schudden. Uiteindelijk komt Koffi goed uit zijn doel om die inzet te komen plukken.

26' eerste helft, minuut 26. Dessoleil redt de meubelen. Zulte Waregem komt opzetten, hoor. Het schot van Vossen lijkt voorlangs te gaan, maar Dessoleil ziet Gano staan aan de tweede paal en kan de bal nog net voldoende beroeren om een doelpoging te verijdelen. . Dessoleil redt de meubelen Zulte Waregem komt opzetten, hoor. Het schot van Vossen lijkt voorlangs te gaan, maar Dessoleil ziet Gano staan aan de tweede paal en kan de bal nog net voldoende beroeren om een doelpoging te verijdelen.

25' eerste helft, minuut 25. Knezevic kan een voorzet van de thuisploeg onderscheppen, maar zijn onzuivere tussenkomst brengt Koffi ei zo na in de problemen. Gelukkig voor de bezoekende doelman zat er niet te veel vaart achter de bal. . Knezevic kan een voorzet van de thuisploeg onderscheppen, maar zijn onzuivere tussenkomst brengt Koffi ei zo na in de problemen. Gelukkig voor de bezoekende doelman zat er niet te veel vaart achter de bal.

21' eerste helft, minuut 21. Het is opnieuw even wonden likken, deze keer langs beide kanten. Hubert gaat stevig door op Nicholson, waardoor hij niet enkel de tegenstander maar ook zichzelf bezeert. . Het is opnieuw even wonden likken, deze keer langs beide kanten. Hubert gaat stevig door op Nicholson, waardoor hij niet enkel de tegenstander maar ook zichzelf bezeert.

19' eerste helft, minuut 19.

19' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 19 door Anass Zaroury van Charleroi. 0, 1. goal Zulte Waregem Charleroi rust 0 1

19' eerste helft, minuut 19. Zaroury doet het sluw! Sormo speelt de bal te laconiek terug tot bij Bostyn, waardoor Zaroury er nog net tussenzit! De eerste tik is perfect, waardoor hij de bal met de tweede tik in het lege doel kan werken. . Zaroury doet het sluw! Sormo speelt de bal te laconiek terug tot bij Bostyn, waardoor Zaroury er nog net tussenzit! De eerste tik is perfect, waardoor hij de bal met de tweede tik in het lege doel kan werken.