Jelle Vossen bezorgt Zulte Waregem punt tegen ongeslagen Charleroi met 2 goals

Francky Dury (coach Zulte Waregem): "We zijn wat in de problemen gekomen omdat De Bock naar de kant moest met last aan de buikspieren. Dan trek je Hubert naar achteren, waardoor je op het middenveld duidelijke afspraken nodig hebt tussen Sissako en Vigen. En zo geef je Charleroi mogelijkheden in de omschakeling. Uiteindelijk kan ik leven met de 2-2, zeker omdat zij twee keer op de lat trapten. Maar op punten vind ik ons de winnaar omdat we het meest ondernemend waren."

Edward Still (coach Charleroi): "Het is moeilijk om hier zo kort na de wedstrijd in alle emotie op te reageren. Het niveau van onze voorbereiding was zó goed, de intensiteit op het veld onnavolgbaar. En om daarvoor zo matig beloond te worden, is een bittere pil om door te slikken. Ik heb ook het gevoel dat ik me voor de derde of vierde week op rij herhaal wanneer ik zeg dat we de kansen wel creëren. We lijken zelfs week na week dichter te komen en we konden vandaag niet dichter bij de zege komen. Als de tegenstander dan spelers als Vossen en Gano heeft rondlopen, weet je dat de kleinste fout wordt afgestraft."