Standard viert 1e thuiszege en wipt over Oostende naar (voorlopige) leiding

Ondanks de uitschuiver tegen Antwerp heeft Mbaye Leye zijn start met Standard niet gemist. In een verbeten en lange tijd gesloten duel met Oostende maakte een goal van Amallah (volgens de VAR niet vanuit buitenspel) het verschil in de slotfase. Voor Standard is het de eerste thuiszege, voor Oostende de eerste nederlaag buitenshuis.