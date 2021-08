LIVE: Maziz brengt Seraing terug op gelijke hoogte tegen Cercle Brugge

Fase per fase

68' tweede helft, minuut 68. Nadrani begaat een onhandige overtreding op Millan en Cercle krijgt een vrije trap op een hele interessante plek, zit er wat in?

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij RFC Seraing, Rayan Djedje erin, Mansoni Sambu eruit wissel Mansoni Sambu Rayan Djedje

65' tweede helft, minuut 65. Sambu kan niet verder, Djedje komt hem aflossen. Het laatste kwart van deze wedstrijd is inmiddels aangebroken.

64' tweede helft, minuut 64. Nog een kans voor Cercle. Van der Bruggen plukt een bal fraai uit de lucht, zijn schot gaat een halve meter naast.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Cercle Brugge, Dino Hotic erin, Olivier Deman eruit wissel Olivier Deman Dino Hotic

61' tweede helft, minuut 61. Blessure. Sambu heeft zich laten zien vanmiddag, maar na een zoveelste sprint blijft hij geblesseerd liggen. De wingback heeft verzorging nodig. Intussen staat Dino Hotic bij Cercle klaar om in te vallen.

60' tweede helft, minuut 60. We krijgen een leuk begin van deze tweede helft te zien. Marius duikt nog eens goed de diepte in, maar staat buitenspel. Cercle is na de gelijkmaker weer heel wat gretiger.

56' tweede helft, minuut 56. Buitenspel. Aan de overkant is het ook bijna raak! Deman stormt zomaar alleen op Dietsch af en knalt vol op de vuisten van de doelman. In de rebound trapt Millan over, de Spanjaard stond ook buitenspel.

55' tweede helft, minuut 55.

55' tweede helft, minuut 55. Maziz en Marius doen het! Daar is de verdiende gelijkmaker voor de thuisploeg! Marius is beresterk op de linkerkant en houdt dan goed het overzicht. De slimme Maziz is het strafschopgebied ingeslopen en legt zijn 3e competitietreffer rustig voorbij Didillon: 1-1. Alles te herdoen!

54' tweede helft, minuut 54.

54' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 54 door Youssef Maziz van RFC Seraing. 1, 1. goal RFC Seraing Cercle Brugge 69' 1 1

53' tweede helft, minuut 53.

52' tweede helft, minuut 52. Het is niet Maziz, maar Jallow die trapt. Didillon staat goed op te letten en plukt de poging van Jallow.

52' tweede helft, minuut 52. Popovic op de bon. Sambu gaat eens op wandel door de Cercle-defensie, Popovic komt te laat en slikt een gele kaart. Kan Maziz nog eens toveren van deze afstand?

51' Gele kaart voor Boris Popovic van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 51 Boris Popovic Cercle Brugge

49' tweede helft, minuut 49. Faye lijkt zich even pijnlijk te verkijken op de sprintende Millan, maar lost het dan zelf nog uitstekend op. De voorzet van de Spanjaard is vervolgens niet goed genoeg om de inlopende Deman te bereiken, Dietsch kan makkelijk plukken.

48' tweede helft, minuut 48. We krijgen voorlopig hetzelfde beeld als in de eerste periode. Seraing speelt de bal achterin rustig rond en botst dan op de strakke organisatie van de bezoekers.

46' tweede helft, minuut 46. Deel 2. De coaches hebben hun moment in de kleedkamer gehad, de spelers zijn nu weer aan zet op het veld. Kan Seraing de achterstand nog ombuigen of boekt Cercle een tweede uitzege?