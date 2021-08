Gouden duo Maziz-Marius loodst Seraing naar 2e zege tegen Cercle Brugge

Seraing - Cercle Brugge in een notendop:

Popovic straft slap verdedigen af

De thuisploeg slaagde er nadien wel in om onder impuls van middenvelder Maziz het spel naar zich toe te trekken. Aanvaller Marius raakte vanuit een scherpe hoek de buitenkant van de paal, Popovic devieerde even later een voorzet van Kilota bijna in eigen doel.

Nauwelijks een minuut later verdubbelde Deman na een scherpe counter zelfs de voorsprong, maar de assistent had voorafgaand buitenspel opgemerkt.

Utkus stond na een scherp aangesneden vrije trap moederziel alleen en kon zomaar uithalen, zijn schot werd afgeblokt en in de rebound maakte Popovic er 0-1 van. Seraing was na zwak verdedigen meteen op achtervolgen aangewezen.

Zowel Seraing als Cercle Brugge slaagde er dit seizoen nog maar 1 keer in om te winnen, beide teams konden een driepunter dus goed gebruiken. Cercle begon in zomerse temperaturen goed aan de wedstrijd en kwam ook al snel op voorsprong.

Maziz en Marius draaien de rollen om

Na de rust was er minder balbezit voor Seraing, maar er waren wel meer kansen. Eerst zweefde Didillon nog een vrije trap van Jallow uit zijn winkelhaak en enkele minuten later stond het al gelijk. Maziz werkte simpel af na sterk werk van Marius.

Cercle reageerde als door een wesp gestoken, maar Deman vergat om een minuut na de gelijkmaker alweer te scoren. Alleen voor doel trapte hij op de vuisten van Dietsch, in de herneming mikte Millan over.

De bezoekers kregen het ook steeds lastiger met de snelheid van aanvaller Marius. Eerst lobde hij, vanuit nipt buitenspel, nog voorlangs, maar met nog 10 minuten op de klok zette hij Seraing op voorsprong.

Maziz zonderde de sterke aanvaller alleen voor Didillon af en hij liet de kans niet onbenut: 2-1. Cercle was aangedaan en had eigenlijk geen reactie meer in huis, maar in het ultieme slot kwam invaller Denkey nog oog in oog met Dietsch. De Seraing-doelman pakte uit met een knappe reflex en hield de voorsprong op het bord.

Seraing boekt zo 6 op 9 in eigen huis en kan met vertrouwen toeleven naar een zware maand september. Cercle verloor nu 2 keer op rij en heeft een nieuwe overwinning nodig.