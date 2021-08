Cercle zoekt 2e zege in Seraing: "Opnieuw strijden als wolven"

10:33

vooraf, 10 uur 33. Vanderhaeghe: "We zijn enorm weerbaar". Cercle Brugge wil de nederlaag tegen Anderlecht doorspoelen in Luik. "Iedereen was ontgoocheld na het verlies, want een gelijkspel zat erin", vertelt Yves Vanderhaeghe. "Het zal zeker als een ontgoocheling zijn binnengekomen." "Maar we mogen er zeker niet te veel op focussen. We zijn enorm weerbaar en hebben al vier matchen gestreden als wolven. Dat moeten we nu opnieuw doen: fysiek zijn we tot veel in staat." .