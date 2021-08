LIVE: OH Leuven moet de kelk tot de bodem ledigen tegen Eupen

OH Leuven moet de kelk tot de bodem ledigen. Een hoekschop van Peeters valt aan de 1e paal op het hoofd van Agbadou, die de 0-4 tegen de touwen kopt.

OH Leuven

Met nog iets minder dan een kwartier te spelen, gaat de thuisploeg toch nog op zoek naar een eerredder. Goede wil is er zeker, maar voorlopig moet Nurudeen de handen niet uit de mouwen steken.

Leuven komt toch nog eens opzetten. Een vrije trap van Mercier belandt bij Maertens, maar de jonge middenvelder kraakt zijn schot volledig. Eupen heeft de touwtjes stevig in handen.

OH Leuven

Gele kaart voor Rafael Romo van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 73

tweede helft, minuut 70. Vervanging bij OH Leuven, Levan Shengelia erin, Siebe Schrijvers eruit

Opnieuw gaat Heris in duel in de zestien, deze keer met Mercier. Opnieuw geen penalty voor de thuisploeg volgens Wim Smet. De Belgische verdediger speelt met vuur.

Maertens duikt op in de rug van Heris en gaat dan neer na contact met de verdediger. Niets aan de hand zegt scheidsrechter Wim Smet.

64'

tweede helft, minuut 64. De Eupense storm lijkt even te gaan liggen. Met nog een halfuur te spelen, is OHL nog steeds niet in staat om een vuist te maken. Een prestatie die zorgen baart voor Marc Brys. .