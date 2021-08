Eupen verloor nog niet, OHL won nog niet: "Ik ben wat jaloers op Eupen"

11:40

vooraf, 11 uur 40. OHL zoekt eerste zege: "Jaloers op Eupen". Met drie gelijke spelen is OHL nog niet veel opgeschoten in het klassement. Het snakt dan ook naar de eerste zege. "Maar we hebben ook maar één keer verloren, dus laat ons toch niet dramatiseren", zegt coach Marc Brys. "Enkel een driepunter is op dit moment goed genoeg." Tegen Eupen, dat al 8 punten sprokkelde, wordt het niet evident. ¿Eupen staat terecht zo hoog in het klassement. Ik moet toegeven dat ik daar wat jaloers op ben. Maar da¿s nu eenmaal de situatie. En die maakt dat Eupen in een zekere luxepositie afzakt naar Den Dreef." .