KV Mechelen houdt Union van koppositie, Vanzeir scoort na 11 seconden

KV Mechelen - Union in een notendop:

Vanzeir opent de score na amper 11 seconden

Een veelbelovende start werd gevolgd door veel strijd, waardoor de geelgeboekte Souza nog voor het halfuur tegen zichzelf beschermd moest worden en naar de kant werd gehaald. Uiteindelijk kwam Union nog het dichtst bij een tweede treffer toen Peyre de bal in de zestien zomaar in de voeten van Vanzeir passte, maar die besloot het tweede geschenk niet uit te pakken.

KV Mechelen begon zo met een achterstand aan de wedstrijd, maar nog voor het kwartier was de scheve situatie al rechtgezet. Walsh profiteerde van defensief geaarzel bij Union, legde de bal meteen terug tot bij Cuypers, die de gelijkmaker via de vingertoppen van Moris en de binnenkant van de paal binnen zag hobbelen.

Hoe goed de Mechelse intenties ook waren, het wedstrijdplan lag al na een tiental seconden in de prullenmand. De eerste Mechelse lange bal werd vlot onderschept en twee tikken later kon Vanzeir doelman Coucke omspelen om de razendsnelle 0-1 in het lege doel te tikken.

Union trok vol vertrouwen naar KV Mechelen. Met een 9 op 12 draaide de promovendus vlotjes mee en een overwinning in Mechelen zou zelfs de leidersplaats opleveren. De thuisploeg verloor dan weer drie keer op een rij en was erop gebrand om een einde te maken aan die negatieve reeks.

KV Mechelen komt als winnaar uit een felbevochten strijd

Alsof het tempo nog niet hoog genoeg lag, ging Shved niet veel later op zoek naar zijn tweede doelpunt in evenveel minuten. Alleen eindigde zijn slalom door de Brusselse verdediging aan de verkeerde kant van de paal. Ook de doelmannen werden nog aan het werk gezet, maar Coucke pakte uit met een knappe dubbele save en Moris leek over een uitschuifbare arm te beschikken.

Na die onderhoudende eerste helft was het uitkijken naar de tweede. Die beloofde al snel veel goeds, want na nog geen vijf minuten had Vanzeir een eerste kans al tegen de lat geknald. Nog eens vijf minuten later krulde Schoofs zijn voorzet aan de overkant blind in de voeten van de volledig vrijstaande Shved, die Moris geen schijn van een kans liet met een strak gekruist schot: 2-1.

Vrancken: "Wanneer het voetballend niet lukt, moeten we karakter tonen"

Nikola Storm stond in het winnende kamp en scoorde de verlossende treffer voor KV Mechelen. "We starten wel slecht, met dat snelle tegendoelpunt, maar ik denk wel dat we terecht winnen. De vechtlust was op en top en we prikten op de goeie momenten tegen. Deze week zeiden we ook tegen elkaar dat we ook op moeilijke momenten moeten blijven gaan en dat is vandaag gelukt."

KVM-coach Wouter Vrancken was na de zege een tevreden man. "We hebben de laatste weken een paar keer gehamerd op het feit dat wanneer het voetballend niet lukt, we karakter moeten tonen. Zo kan je ook resultaten behalen en zo het goeie voetbal hervinden. Ook de manier waarop de supporters ons steunen is zeker een extraatje, maar het moet ook intrinsiek tussen de oren van de spelers zitten."

Vanzeir: "Had liever drie punten gepakt dan zo snel gescoord"

Dante Vanzeir had niet meer dan 10 seconden nodig om de score te openen, maar was na afloop vooral teleurgesteld: "Ik heb niet geteld na hoeveel seconden ik scoorde, maar ik zag dat het 13 waren, zeker? Het is mooi meegenomen, maar ik had de drie punten liever mee naar Brussel genomen. We hebben ook de meeste kansen gecreëerd, maar dat tikkeltje geluk of efficiëntie ontbreekt net.



Voor Union verliep de voorbereiding niet makkelijk nadat coach Mazzu zijn moeder deze week verloor. "Voor ons is de coach een vriend. Iedereen was ook aangedaan toen we het nieuws vernamen. We hebben deze wedstrijd ook aangevat voor hem en met veel vechtlust. Ik denk dat we deze week hebben laten zien hoeveel respect we voor hem hebben en dat we allemaal achter hem staan."