Vergezelt Genk Club Brugge aan de top van de stand na topper tegen Antwerp?

vooraf, 09 uur 52. Genk is klaarge... stoomd voor match tegen Antwerp. Na de wedstrijd tegen STVV blikte Van den Brom al vooruit naar de confrontatie tegen Antwerp. Laat ons stellen dat Genk er klaar voor is. .

vooraf, 09 uur 48. "Bij 10 van de 13 Antwerpse goals is Frey betrokken". In Extra Time nam Franky Van der Elst even de tijd om de prestaties van Frey toe te lichten. De spits van Antwerp was beslissend voor zijn ploeg tegen Seraing met een goal en een assist. "Hij is bij 10 van de 13 doelpunten betrokken én hij doet zijn werk", is Van der Elst onder de indruk. .