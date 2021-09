LIVE: Recht Gent de rug na 0 op 6 of pakt Anderlecht 9 op 9?

16' eerste helft, minuut 16. Gent heeft nog geen deftige aanval in elkaar kunnen knutselen. Tom Boudeweel. Gent heeft nog geen deftige aanval in elkaar kunnen knutselen. Tom Boudeweel

14' Niet enkel Refaelov werd voor de match in de bloemetjes gezet. eerste helft, minuut 14. Niet enkel Refaelov werd voor de match in de bloemetjes gezet

13' eerste helft, minuut 13. Depoitre staat er een beetje alleen voor in de Gentse aanval. Hij wint wel een duel met Hoedt, maar Bezoes en Tsjakvetadze zijn niet in de buurt om de aanval over te nemen. . Depoitre staat er een beetje alleen voor in de Gentse aanval. Hij wint wel een duel met Hoedt, maar Bezoes en Tsjakvetadze zijn niet in de buurt om de aanval over te nemen.

11' eerste helft, minuut 11. De sfeer zit er goed in in het stadion, maar enkele kansen of een goal zouden de vlam pas echt in de pan te jagen. . De sfeer zit er goed in in het stadion, maar enkele kansen of een goal zouden de vlam pas echt in de pan te jagen.

10' eerste helft, minuut 10. Na een moeilijke beginfase raakt Gent eens tot aan het doel van Van Crombrugge, maar de hoekschop van De Sart levert niet echt gevaar op. . Na een moeilijke beginfase raakt Gent eens tot aan het doel van Van Crombrugge, maar de hoekschop van De Sart levert niet echt gevaar op.

8' eerste helft, minuut 8. Gent kan de bal niet bijhouden en daar komt de volgende aanval van Anderlecht al: El Hadj speelt Refaelov vrij, maar die kiest opportunistisch voor het schot en dat wordt afgeblokt. . Gent kan de bal niet bijhouden en daar komt de volgende aanval van Anderlecht al: El Hadj speelt Refaelov vrij, maar die kiest opportunistisch voor het schot en dat wordt afgeblokt.

6' eerste helft, minuut 6. Bolat behoedt Gent voor 1-0. Gent ontsnapt aan een vroege achterstand: een hoekschop van Refaelov valt net voor doel. Ngadeu probeert weg te werken, maar tegen Godeau aan en zo was er een reflex van Bolat nodig om de 1-0 te voorkomen. . Bolat behoedt Gent voor 1-0 Gent ontsnapt aan een vroege achterstand: een hoekschop van Refaelov valt net voor doel. Ngadeu probeert weg te werken, maar tegen Godeau aan en zo was er een reflex van Bolat nodig om de 1-0 te voorkomen.

4' eerste helft, minuut 4. Anderlecht eist de bal op, maar de organisatie van Gent staat goed. Het is voorlopig niet meer dan aftasten wat de thuisploeg doet. . Anderlecht eist de bal op, maar de organisatie van Gent staat goed. Het is voorlopig niet meer dan aftasten wat de thuisploeg doet.

2' eerste helft, minuut 2. Het is even schrikken voor Van Crombrugge: Depoitre jaagt goed door op de doelman van Anderlecht, maar die blijft rustig en dribbelt zich vrij om te ontzetten. . Het is even schrikken voor Van Crombrugge: Depoitre jaagt goed door op de doelman van Anderlecht, maar die blijft rustig en dribbelt zich vrij om te ontzetten.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Ref Erik Lambrechts heeft de inhaalwedstrijd op gang gefloten. Benieuwd wie de eerste kans kan afdwingen. . Aftrap! Ref Erik Lambrechts heeft de inhaalwedstrijd op gang gefloten. Benieuwd wie de eerste kans kan afdwingen.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:45 vooraf, 20 uur 45. Gouden Refaelov. Mooi moment voor Lior Refaelov: hij krijgt zijn Gouden Schoen en een staande ovatie van iedereen in het Lotto Park. Ook zijn vrouw en kinderen mogen even mee poseren voor de foto. . Gouden Refaelov Mooi moment voor Lior Refaelov: hij krijgt zijn Gouden Schoen en een staande ovatie van iedereen in het Lotto Park. Ook zijn vrouw en kinderen mogen even mee poseren voor de foto.

20:43 vooraf, 20 uur 43. Verrassend: Gent mag toch in blauwe shirts spelen, Anderlecht heeft witte shirts aangetrokken. . Verrassend: Gent mag toch in blauwe shirts spelen, Anderlecht heeft witte shirts aangetrokken.

20:34 vooraf, 20 uur 34. Het Lotto Park maakt zich stilaan op voor de aftrap in Anderlecht-Gent. Het is nog niet bekend in welke outfit Gent het veld zal opkomen. . Het Lotto Park maakt zich stilaan op voor de aftrap in Anderlecht-Gent. Het is nog niet bekend in welke outfit Gent het veld zal opkomen.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Er zijn nog heel veel lege plaatsen, hopelijk komt er nog wat volk bij voor wat toch een topper zou moeten zijn. Tom Boudeweel op Radio 1. Er zijn nog heel veel lege plaatsen, hopelijk komt er nog wat volk bij voor wat toch een topper zou moeten zijn. Tom Boudeweel op Radio 1

20:31 vooraf, 20 uur 31. Lemajic heeft twee wedstrijden na elkaar gespeeld, dus Depoitre is frisser. Ook al heeft hij maar 1 keer meegetraind. Hein Vanhaezebrouck . Lemajic heeft twee wedstrijden na elkaar gespeeld, dus Depoitre is frisser. Ook al heeft hij maar 1 keer meegetraind. Hein Vanhaezebrouck

20:20 vooraf, 20 uur 20. Gent in Anderlecht-shirts? Het valt elk seizoen wel een keer voor en dit keer is het de beurt aan KAA Gent: Gent had enkel een blauwe outfit mee naar Anderlecht en die shirts zijn niet onderscheidend genoeg van de paarse shirts van de thuisploeg. Gent start straks wellicht met witte shirts van Anderlecht zonder sponsor, tenzij de materiaalman van Gent nog op tijd in het Lotto Park geraakt met de andere outfit. . Gent in Anderlecht-shirts? Het valt elk seizoen wel een keer voor en dit keer is het de beurt aan KAA Gent: Gent had enkel een blauwe outfit mee naar Anderlecht en die shirts zijn niet onderscheidend genoeg van de paarse shirts van de thuisploeg. Gent start straks wellicht met witte shirts van Anderlecht zonder sponsor, tenzij de materiaalman van Gent nog op tijd in het Lotto Park geraakt met de andere outfit.

20:10 De spelers van Anderlecht maken zich klaar. vooraf, 20 uur 10. De spelers van Anderlecht maken zich klaar.

20:00 vooraf, 20 uur . Stevig aanvalsduo. AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck begint vanavond met een stevig aanvalsduo. Depoitre en Tsjakvetadze moeten het doel van Anderlecht bestoken. Tissoudali begint op de bank. . Stevig aanvalsduo AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck begint vanavond met een stevig aanvalsduo. Depoitre en Tsjakvetadze moeten het doel van Anderlecht bestoken. Tissoudali begint op de bank.