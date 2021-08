Flitsend Club Brugge tankt vertrouwen aan de Gaverbeek

Zulte Waregem - Club Brugge in een notendop

Bekijk de goals uit Zulte Waregem - Club Brugge (0-4)

Stroompanne breekt ritme van Essevee

De bezoekers kwamen er steeds dichter bij. Bostyn kon een vlam van Lang enkel in de voeten van De Ketelaere duwen en die tikte de bal eerst tegen de paal en dan in de armen van de doelman. Even voor de rust lukte het de twee zwervers vooraan bij Club toch. CDK bediende Lang en die maakte het ijskoud af.

En toen ging plots het licht uit in de Elindus Arena. Tien minuutjes later was de panne verholpen, maar enkel de lampen van Club waren gerepareerd. Het peertje van Essevee bleef gedoofd. Lang vuurde een waarschuwingsschot voorlangs en De Ketelaere geraakte na een pirouette rond Pletinckx niet voorbij Bostyn.

Club Brugge was met een sputterende motor naar Waregem afgezakt. Clement zette Vanaken en de piepjonge Mbamba in de basis, terwijl Dury de basiself van Essevee ongemoeid liet na de zege bij STVV. Dat bleek in de openingsfase een verstandige keuze.

Zulte Waregem en Club Brugge houden eerbetoon aan Franck Berrier voor de match

Frivool Club danst naar ruime overwinning

Zulte Waregem werd in de tweede helft helemaal weggeblazen. Vooral de ster van De Ketelaere ging steeds feller schijnen, al morsten de Bruggelingen aanvankelijk nog met de vele kansen.

Eerst was het Vanaken die een voorzet van Mata onbeholpen naast tikte, even later verslikte Lang zich in een bijna niet te missen kans. Bostyn bleef ondertussen puik werk verrichten en redde een streep van Vanaken in twee tijden en dook in de voeten van Lang.

Het was slechts uitstel van executie. Na een heerlijke aanval maakte aanvoerder Vormer er met een afgeweken schot alsnog 0-2 van. En toen ging het razendsnel. Een doelpunt van De Ketelaere werd nog afgekeurd, maar de Brugse lieveling bleef niet bij de pakken neerzitten en loodste Vanaken dan maar naar de 0-3. Enkele minuten later had CDK toch zijn goaltje beet dankzij een lekkere assist van Sobol.

In een overbodige slotfase werd de avond van Bostyn nog een beetje donkerder. Hij werd aangelopen door Persyn en kwam neer op zijn nek, maar haalde na verzorging wel het eindsignaal. Dat was niet weggelegd voor Sobol, die nog tegen een dwaze, maar ook lichte tweede gele kaart aanliep.