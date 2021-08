Union blijft swingen en wint nu ook van KV Kortrijk

Union - KV Kortrijk in een notendop:

KV Kortrijk had de handen vol met een gretig Union en grossierde in kaarten in het Dudenpark. De bezoekers pakten in totaal ruim 6 gele kaarten en daar kwam ook nog eens rechtstreeks rood voor invaller Fixelles bovenop.

Vanzeir lanceert éénrichtingsverkeer met vroege goal

Lynen maakt het verschil, Fixelles is de pineut bij KVK

Union herhaalde zijn kunstje in de tweede helft, ook nu trof de thuisploeg al snel raak. Vanzeir kroop dit keer in de rol van aangever, Lynen zette Vandendriessche op de rand van de zestien wel erg makkelijk in de wind en ramde de 2-0 hoog in doel.

Op het uur kon Vanzeir de wedstrijd helemaal beslissen. Gelanceerd door Nielsen kwam hij oog in oog met Ilic, maar de bal ging in het zijnet. Kortrijk ontsnapte, al moest het niet veel later toch een nieuwe opdoffer verwerken. Vooral Fixelles dan, want uitgerekend tegen zijn ex-ploeg ging hij de mist in. Knullig balverlies en aan de noodrem trekken bij Undav leidde tot logisch rood.

Union had zijn schaapjes op het droge, maar een derde goal was de thuisploeg niet meer gegund. Vanzeir kreeg in de slotfase nochtans opnieuw een uitgelezen kans na alweer een heerlijke pass van Nielsen, maar Ilic kon zijn schot nog tegen de lat duwen. Ook in de extra tijd lukte het net niet. Ilic pareerde een schot van Lazare en Undav knalde de herneming op Derijck.