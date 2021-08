LIVE: Vanzeir brengt Union al vroeg op voorsprong tegen Kortrijk

Fase per fase

Fase per fase

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Rusten geblazen in het Dudenpark! Union was heer en meester tegen een bijzonder zwak Kortrijk. Maar de bezoekers leven nog, want verder dan de vroege openingsgoal van Vanzeir kwam Union ondanks het overwicht niet. . Rust Rusten geblazen in het Dudenpark! Union was heer en meester tegen een bijzonder zwak Kortrijk. Maar de bezoekers leven nog, want verder dan de vroege openingsgoal van Vanzeir kwam Union ondanks het overwicht niet.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Vrije trap voor Union schuin voor doel. Nielsen brengt de bal laag tot bij Undav en die devieert in één tijd in het zijnet. Union moet zichzelf toch een beetje voor het hoofd slaan dat het zijn overwicht niet in een ruimere voorsprong vertaald heeft. . Vrije trap voor Union schuin voor doel. Nielsen brengt de bal laag tot bij Undav en die devieert in één tijd in het zijnet. Union moet zichzelf toch een beetje voor het hoofd slaan dat het zijn overwicht niet in een ruimere voorsprong vertaald heeft.

43' Gele kaart voor Lucas Rougeaux van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 43 Lucas Rougeaux KV Kortrijk

42' eerste helft, minuut 42. Ook Rougeaux gaat in het boekje van scheidsrechter De Cremer. Opnieuw een terechte beslissing, want hij was te laat met zijn tackle op Undav. Ze zitten al aan 4 stuks bij de bezoekers. . Ook Rougeaux gaat in het boekje van scheidsrechter De Cremer. Opnieuw een terechte beslissing, want hij was te laat met zijn tackle op Undav. Ze zitten al aan 4 stuks bij de bezoekers.

40' Ilic pareert schot van Teuma. Daar is Union opnieuw, dit keer met een verre knal na een kort genomen vrije trap. Ilic mag zijn zweefkunsten demonstreren op het schot van Teuma. . eerste helft, minuut 40. Ilic pareert schot van Teuma Daar is Union opnieuw, dit keer met een verre knal na een kort genomen vrije trap. Ilic mag zijn zweefkunsten demonstreren op het schot van Teuma.

39' Gele kaart voor Trent Sainsbury van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 39 Trent Sainsbury KV Kortrijk

39' eerste helft, minuut 39. Na Palaversa en Derijck loopt nu ook Sainsbury tegen een gele kaart aan bij Kortrijk. Weinig om vrolijk van te worden voor KVK-coah Luka Elsner. . Na Palaversa en Derijck loopt nu ook Sainsbury tegen een gele kaart aan bij Kortrijk. Weinig om vrolijk van te worden voor KVK-coah Luka Elsner.

38' eerste helft, minuut 38. Het is bij momenten pijnlijk om te zien hoe Kortrijk afziet in het Dudenpark. De bezoekers krijgen maar geen voet aan grond. Het zal straks in de tweede helft een pak beter moeten. . Het is bij momenten pijnlijk om te zien hoe Kortrijk afziet in het Dudenpark. De bezoekers krijgen maar geen voet aan grond. Het zal straks in de tweede helft een pak beter moeten.

32' François dicht bij de 2-0! Kortrijk ontsnapt aan de 2-0. François wordt door Undav in stelling gebracht, maar zijn schot strandt op de vuisten van Ilic. Kortrijk moet hopen dat het de rust haalt met de kleinste achterstand. . eerste helft, minuut 32. François dicht bij de 2-0! Kortrijk ontsnapt aan de 2-0. François wordt door Undav in stelling gebracht, maar zijn schot strandt op de vuisten van Ilic. Kortrijk moet hopen dat het de rust haalt met de kleinste achterstand.

31' eerste helft, minuut 31. Vanzeir blijft het Kortrijk bijzonder moeilijk maken. Bijna kan hij alleen op Ilic afgaan, maar Derijck kan hem nog net genoeg hinderen en de KVK-doelman kan zo de bal ontzetten. De frustraties nemen intussen toe bij Kortrijk, dat de balverliezen blijft opstapelen. . Vanzeir blijft het Kortrijk bijzonder moeilijk maken. Bijna kan hij alleen op Ilic afgaan, maar Derijck kan hem nog net genoeg hinderen en de KVK-doelman kan zo de bal ontzetten. De frustraties nemen intussen toe bij Kortrijk, dat de balverliezen blijft opstapelen.

25' eerste helft, minuut 25. Union heeft alles onder controle. Undav probeert het vanaf de rand van de zestien met een soort stiftbal, maar hij mikt te hoog. De 2-0 hangt niet in de lucht, maar Union houdt alles wel netjes onder controle. Kortrijk raakt maar niet in de buurt van Moris. . Union heeft alles onder controle Undav probeert het vanaf de rand van de zestien met een soort stiftbal, maar hij mikt te hoog. De 2-0 hangt niet in de lucht, maar Union houdt alles wel netjes onder controle. Kortrijk raakt maar niet in de buurt van Moris.

19' eerste helft, minuut 19. Undav probeert het na een knappe balaanname meteen in de draai. Zijn schot van net buiten de zestien zeilt net over doel. Union is heer en meester, Kortrijk moet de wedstrijd ondergaan. . Undav probeert het na een knappe balaanname meteen in de draai. Zijn schot van net buiten de zestien zeilt net over doel. Union is heer en meester, Kortrijk moet de wedstrijd ondergaan.

17' eerste helft, minuut 17. Kortrijk holt achter de feiten aan. Kortrijk slaagt er voorlopig niet in om zich in de wedstrijd te knokken. Union nam de wedstrijd meteen in handen en lost zijn greep niet. . Kortrijk holt achter de feiten aan Kortrijk slaagt er voorlopig niet in om zich in de wedstrijd te knokken. Union nam de wedstrijd meteen in handen en lost zijn greep niet.

16' eerste helft, minuut 16. Derijck vliegt er iets te stevig in bij Lapoussin en krijgt een terechte gele kaart. De tweede al voor de bezoekers, ook Palaversa staat al met geel achter zijn naam. . Derijck vliegt er iets te stevig in bij Lapoussin en krijgt een terechte gele kaart. De tweede al voor de bezoekers, ook Palaversa staat al met geel achter zijn naam.

15' Gele kaart voor Timothy Derijck van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 15 Timothy Derijck KV Kortrijk

11' eerste helft, minuut 11. De thuisploeg houdt de voet op het gaspedaal. Een afgeweken schot van Nielsen doet Kortrijk opnieuw even bibberen, maar Ilic is bij de pinken. . De thuisploeg houdt de voet op het gaspedaal. Een afgeweken schot van Nielsen doet Kortrijk opnieuw even bibberen, maar Ilic is bij de pinken.

10' Gele kaart voor Ante Palaversa van KV Kortrijk tijdens eerste helft, minuut 10 Ante Palaversa KV Kortrijk

10' eerste helft, minuut 10.