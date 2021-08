Oostende wint spektakelmatch in Seraing en komt mee aan de leiding

Seraing - Oostende in een notendop

Maziz tovert stug Seraing op voorsprong

De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de betreurde Berrier. Een stilte die niet minder indrukwekkend klonk door het geringe aantal toeschouwers in het Stade du Pairay van Seraing.

Misschien mede door de emoties kwamen beide ploegen niet direct op gang. De stroeve mat maakte vlot voetbal lastig en dat speelde in de kaart van een afwachtend Seraing. Oostende kwam pas na een kwartiertje dreigen. Dietsch loste een loeier van Ambrose en Gueye duwde de rebound naast. De bezoekers waren baas, maar zonder al te vaak gevaarlijk te worden.

Met ruw voetbal klauwde Seraing zich in de match. Marius miste alleen voor Hubert op knullige wijze enkele wenkende kansen en Jallow mikte van in het halve maantje net over. Diep in de toegevoegde tijd van de eerste helft schilderde de uitstekende Maziz zijn vrijschop precies in de winkelhaak. Verdiend voor de wilskrachtige Métallos.