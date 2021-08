LIVE: Maziz tovert Seraing naar voorsprong tegen Oostende

Oostende begon sterk, maar een wilskrachtig Seraing nam geleidelijk over en kwam uiteindelijk ook verdiend op 1-0.

rust, 19 uur 24. Oostende begon sterk, maar een wilskrachtig Seraing nam geleidelijk over en kwam uiteindelijk ook verdiend op 1-0. .

eerste helft, minuut 49. Maziz scoort! Wat een slotakkoord! Uitblinker Maziz schildert een vrije trap in de winkelhaak en zet Seraing op voorsprong. Verdiend, gezien de manier waarop de thuisploeg Oostende gaandeweg overblufte. .

eerste helft, minuut 47. Poging van Jallow. Op de valreep vuurt Jallow nog een schot af. Vanuit het halve maantje mikt hij een halve meter over, maar eigenlijk moet hij hier veel beter doen. .

eerste helft, minuut 43. Amade gaat in het gele boekje voor een professionele overtreding op de rappe Kilota. Seraing doet de Kustboys echt wel twijfelen. .

Zo erg is het achteraf bekeken allemaal niet. eerste helft, minuut 40.

Blessure voor Maziz. Draaischijf Maziz blijft liggen na een tik tegen zijn enkel. De Fransman is niet vies van een beetje theater, maar dit lijkt wel ernstig. . eerste helft, minuut 39.

eerste helft, minuut 36. Seraing is het langzaam maar zeker aan het overnemen. Geert Heremans op Sporza Radio.

Geknoei van Marius. Marius kan opnieuw moederziel alleen op Hubert af, maar verslikt zich dan heel onbeholpen in zijn dribbel. Gelukkig wordt er ook gevlagd, want dit is erg lullig. . eerste helft, minuut 35.