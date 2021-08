OHL won nog nooit van Genk, vanavond dan misschien een eerste keer?

13:41 vooraf, 13 uur 41. Genk is een topploeg waarbij het gevaar van alle kanten komt. Ik verwacht dat de Limburgers furieus zullen starten. Ze zullen zeker iets willen rechtzetten na hun uitschakeling in de CL. Ik schat Genk overigens nog een stuk hoger in dan vorig seizoen.". OHL-coach Brys. Genk is een topploeg waarbij het gevaar van alle kanten komt. Ik verwacht dat de Limburgers furieus zullen starten. Ze zullen zeker iets willen rechtzetten na hun uitschakeling in de CL. Ik schat Genk overigens nog een stuk hoger in dan vorig seizoen." OHL-coach Brys

13:38 vooraf, 13 uur 38. OHL won nog nooit van Genk. Na drie matchen staat OHL met 3 punten: draws tegen Zulte Waregem, Cercle Brugge en Charleroi. Vanavond wacht de lastige klus in Genk. "De Leuvenaars hunkeren naar een overwinning", lezen we op de website van OHL. "De statistieken hebben we alvast niet mee: we zijn er immers nog nooit in geslaagd om van Genk te winnen in de 10 officiële wedstrijden die we tegen elkaar speelden." "Maar statistieken zijn er om naar de prullenbak te verwijzen..." . OHL won nog nooit van Genk Na drie matchen staat OHL met 3 punten: draws tegen Zulte Waregem, Cercle Brugge en Charleroi. Vanavond wacht de lastige klus in Genk.



"De Leuvenaars hunkeren naar een overwinning", lezen we op de website van OHL. "De statistieken hebben we alvast niet mee: we zijn er immers nog nooit in geslaagd om van Genk te winnen in de 10 officiële wedstrijden die we tegen elkaar speelden."



"Maar statistieken zijn er om naar de prullenbak te verwijzen..."

13:37 vooraf, 13 uur 37.

13:34 vooraf, 13 uur 34. "Er staat vanalles te gebeuren". Genk wist zich deze week niet te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. Na verlies in eigen huis ging het ook in de return de boot in tegen Sjachtar Donetsk. "Woensdag zat de uitschakeling nog best diep", zegt coach John van den Brom. "Donderdag was het al okay en vrijdag zag ik de groep weer fris en scherp. Dat betekent dat ze het heel goed verteerd hebben. Ik kijk ernaar uit om weer voor meer publiek te kunnen spelen. De jongens zien en voelen ook dat er vanalles staat te gebeuren." . "Er staat vanalles te gebeuren" Genk wist zich deze week niet te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. Na verlies in eigen huis ging het ook in de return de boot in tegen Sjachtar Donetsk.



"Woensdag zat de uitschakeling nog best diep", zegt coach John van den Brom.



"Donderdag was het al okay en vrijdag zag ik de groep weer fris en scherp. Dat betekent dat ze het heel goed verteerd hebben. Ik kijk ernaar uit om weer voor meer publiek te kunnen spelen. De jongens zien en voelen ook dat er vanalles staat te gebeuren."

13:32 vooraf, 13 uur 32. "Hopelijk 15.000 fans". "Deze wedstrijd staat al weken met stip genoteerd in de agenda van iedereen in de club", meldt KRC Genk. "De reden ligt voor de hand: we mogen ons stadion weer vullen. Onze fans mogen weer met z'n allen naar hun ploeg komen kijken, tenminste als ze Covid-safe zijn." "De nieuwe regels en het feit dat we midden augustus zijn zal er wellicht voor zorgen dat we nog niet op full capacity zitten. Maar na 2 matchen met om en bij de 5.000 toeschouwers gaan we nu toch al uitkomen op een cijfer tussen het dubbele en hopelijk het drievoudige." . "Hopelijk 15.000 fans" "Deze wedstrijd staat al weken met stip genoteerd in de agenda van iedereen in de club", meldt KRC Genk.



"De reden ligt voor de hand: we mogen ons stadion weer vullen. Onze fans mogen weer met z'n allen naar hun ploeg komen kijken, tenminste als ze Covid-safe zijn."



"De nieuwe regels en het feit dat we midden augustus zijn zal er wellicht voor zorgen dat we nog niet op full capacity zitten. Maar na 2 matchen met om en bij de 5.000 toeschouwers gaan we nu toch al uitkomen op een cijfer tussen het dubbele en hopelijk het drievoudige."

13:31 vooraf, 13 uur 31.

13:31 vooraf, 13 uur 31. Genk-OHL! Na de eliminatie in de voorrondes van de Champions League wacht KRC Genk vanavond opnieuw vaderlands voetbal. Het nummer 11 krijgt om 20.45 uur nummer 16, OH Leuven, op bezoek. . Genk-OHL! Na de eliminatie in de voorrondes van de Champions League wacht KRC Genk vanavond opnieuw vaderlands voetbal. Het nummer 11 krijgt om 20.45 uur nummer 16, OH Leuven, op bezoek.