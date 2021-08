LIVE: Bongonda bezorgt Genk droomstart tegen OHL

Genk duikt met een verdiende 1-0-voorsprong de rust in. In de derde minuut opende Bongonda al de score met zijn 4e van het seizoen. Nadien bleef Genk de betere ploeg, maar de 2-0 bleef uit. Treffers van Bongonda en Onuachu werden afgekeurd. OHL herstelde gaandeweg enigszins het evenwicht, maar kon amper voor doelgevaar zorgen.

eerste helft, minuut 47. Rust. Genk duikt met een verdiende 1-0-voorsprong de rust in. In de derde minuut opende Bongonda al de score met zijn 4e van het seizoen. Nadien bleef Genk de betere ploeg, maar de 2-0 bleef uit. Treffers van Bongonda en Onuachu werden afgekeurd. OHL herstelde gaandeweg enigszins het evenwicht, maar kon amper voor doelgevaar zorgen. .

eerste helft, minuut 44. Exit Trésor? Trésor blesseert zich een spurtduel met Maertens en gaat erbij zitten. Is zijn wedstrijd voorbij of kan hij nog opgelapt worden? .

eerste helft, minuut 44. Genk houdt de controle in handen, maar 1-0 blijft een krappe voorsprong. Bovendien heeft OHL toch al een paar keer laten zien dat het gevaarlijk kan zijn in de omschakeling. .

eerste helft, minuut 39. Bijna owngoal van Dewaest. Dewaest komt met de schrik vrij wanneer hij een voorzet bijna in eigen doel werkt aan de eerste paal. Meer dan een hoekschop houdt Genk er gelukkig voor Dewaest niet aan over. .

eerste helft, minuut 38. Bongonda laat de 2-0 liggen! Ito heeft plots een boulevard voor zich op rechts en zet zich pijlsnel door. De mee opgerukte Bongonda is de bestemmeling. Hij neemt de bal centraal in één tijd mee, maar mist dan helemaal zijn schot. De 2-0 leek nochtans in de maak, stevige misser. .

eerste helft, minuut 23. OHL probeert de bal wel te laten rondgaan, maar dat lukt niet omdat Genk fel druk zet en scherp is in de duels. Bert Sterckx op Radio 1.

eerste helft, minuut 19. Geen penalty. Ito gaat iets te makkelijk onderuit in de zestien in een duel met Özkacar. Bij Genk willen ze een penalty, maar scheidsrechter Van Damme gaat er niet op in. De VAR ziet geen redenen om in te grijpen. .