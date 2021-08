LIVE: Lambert kopt Eupen op voorsprong tegen STVV

Fase per fase

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Het is rusten geblazen Am Kehrweg. STVV was dan wel de gevaarlijkste ploeg, toch staat Eupen aan de rust 1-0 voor. Lambert kopte een hoekschop van Peeters fraai in doel.

36' eerste helft, minuut 36. Mboyo wringt een uitgelezen kans de nek om. Stef Peeters levert zomaar in en mag zich gelukkig prijzen dat Mboyo te slap afwerkt. Dit was een uitstekende mogelijkheid voor de 1-1.

29' Gele kaart voor Boris Lambert van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 29 Boris Lambert KAS Eupen

28' eerste helft, minuut 28. Brüls gaat met het leer aan de haal in een poging om een counter op te zetten. Lambert steekt daar een stokje voor en breekt de aanval af. Het komt hem op een gele kaart te staan.

23' eerste helft, minuut 23.

22' eerste helft, minuut 22. Daar is de 1-0! Het is een beetje tegen de gang van het spel in, maar daar malen ze bij Eupen niet om. Stef Peeters gooit een hoekschop voor doel en die wordt binnen gekopt door Boris Lambert: 1-0. Prima afgewerkt.

21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Boris Lambert van KAS Eupen. 1, 0. goal KAS Eupen STVV rust 1 0

19' eerste helft, minuut 19. Even schrikken voor Nurudeen. De doelman van Eupen denkt dat hij tijd genoeg heeft om rustig uit te trappen, maar dat is buiten Brüls gerekend. De doelman trapt op het been van Brüls en komt met de schrik vrij.

17' eerste helft, minuut 17. Het gaat meteen naar de overzijde. Na een hoekschop blijft de bal in de kleine rechthoek van Eupen wat hangen, maar een gevaarlijk schot vloeit er niet uit.

15' eerste helft, minuut 15. Het wordt plots warm voor het doel van Schmidt. Het is Ngoy die de achterlijn haalt en dan een ploegmaat probeert te bereiken. Hij slaagt niet in zijn opzet.

13' eerste helft, minuut 13. Onderbreking. Het spel ligt even stil omdat Mboyo op de grasmat zit. Er moet even wat oplapwerk bij te pas komen, maar de spits van STVV lijkt wel gewoon verder te kunnen.

11' eerste helft, minuut 11. Reitz probeert het. We kunnen een schot tussen de palen noteren. Al heeft Nurudeen niet al te veel moeite met het schot van Reitz.

10' eerste helft, minuut 10. Hands van Schmidt? Doelman Schmidt komt ver uit zijn doel om het leer te controleren. Bij Eupen zien ze handspel, maar een vrije trap komt er niet van.

5' eerste helft, minuut 5. Een nieuwe prima aanval van STVV. Balongo is nu het eindstation en hij probeert ook uit te halen. Heris is echter goed gevolgd en blokt het schot af. Voor Eupen is het nog wachten op het eerste gevaar.

4' eerste helft, minuut 4. STVV is alvast gretig aan de partij begonnen. Mboyo probeert nu met buitenkant rechtervoet een voorzet te trappen, maar hij bereikt geen medemaat.

1' eerste helft, minuut 1. Meteen Mboyo. We zijn nog maar enkele seconden bezig en daar is al de eerste kans. Mboyo vuurt meteen een schot af, maar Nurudeen pareert goed. Lang hebben we niet moeten wachten op een mogelijkheid.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:28 eerste helft, 18 uur 28. De bal gaat aan het rollen Am Kehrweg. Wie trekt meteen het laken naar zich toe?