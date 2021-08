Eupen klimt na nieuwe zege tegen STVV heel even naar de 2e plek

Eupen - STVV in een notendop:

STVV wordt niet beloond, Eupen wel

Na 2 gelijke spelen tegen Club Brugge en Anderlecht en 2 zeges tegen KV Mechelen en STVV is Eupen na 4 speeldagen verrassend genoeg nog steeds ongeslagen.

Nochtans viel de 1e kans toch voor STVV te noteren. De wedstrijd was nauwelijks op gang gefloten of daar was de eerste kans al. Mboyo testte even of doelman Nurudeen wakker was en dat was ook het geval. STVV was de gevaarlijkste ploeg en creëerde kansen genoeg. Ze dan ook afmaken, dat is een ander verhaal.

De treffer viel, zoals het dan soms gaat in het voetbal, aan de overzijde. Stef Peeters schilderde een hoekschop op de knikker van Boris Lambert waarop de verdediger het leer prima binnen kopte. Tegen de gang van het spel in, maar de voorsprong voor Eupen was wel een feit.