LIVE: Gent drukt Mechelen plat, Ngadeu maakt de goal

Drie maanden geleden kaapte AA Gent op de valreep een Europees ticket weg voor de neus van KV Mechelen. Vandaag moeten beide ploegen een gemiste start in de competitie goedmaken. Mechelen pakte 3 op 9, Gent bengelt zelfs helemaal onderin met één schamel punt. Om 16u beginnen we eraan in de Ghelamco Arena.