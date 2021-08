Gent verknoeit veel kansen, maar heeft eerste seizoenszege beet tegen Mechelen

Opluchting bij AA Gent en Alessio Castro-Montes. "Het was een beetje van moeten vandaag. Net als vorig jaar hebben we in de vierde match, tegen Mechelen, onze eerste driepunter kunnen pakken. De eerste wedstrijd in een vol stadion, of toch voor zo'n 14.000 man, dat was fijn om te spelen. We hadden iets recht te zetten voor de supporters."

Gent had het weer erg lastig om te scoren. "Het is moeilijk te verklaren, het is een probleem van bij de start. We creëren wel veel kansen en trappen vaak, maar weinig op doel. We moeten de match veel sneller doodmaken. Het is nog goed gekomen, maar we kunnen niet elke match de kansen zo laten liggen."

Donderdag wacht Rakow Czestochowa. "Dat is heel belangrijk voor de club, ook financieel. Het is misschien máár de Conference League, maar we hebben in de play-offs zo hard gestreden om toch Europees te kunnen spelen. Goed dat we in het weekend niet moeten spelen. Het zou voor het Belgisch voetbal alleen maar positief zijn als wij en Anderlecht ons kunnen plaatsen."