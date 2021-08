LIVE: Schiet Michael Frey opnieuw met scherp tegen Charleroi?

Zaroury acht zijn moment gekomen, maar zijn vluchtschot dwarrelt over het doel van Butez, die alles onder controle had.

eerste helft, minuut 26. Zaroury acht zijn moment gekomen, maar zijn vluchtschot dwarrelt over het doel van Butez, die alles onder controle had. .

eerste helft, minuut 20. De kopbal van Nicholson! Charleroi tikt netjes van rechts naar links, van waar Kayembe een aardige voorzet in de box dropt. Nicholson springt hoog en kan koppen, alleen gaat zijn poging voorlangs. .

eerste helft, minuut 18. Dessoleil weet dat Antwerp met Nainggolan een speler krijgt met een geweldig afstandsschot, dus wil hij het zijne eens etaleren. Dat had hij beter niet gedaan, want zijn poging belandt bijna op straat. .

eerste helft, minuut 15. Nicholson heeft te veel tijd nodig! Shamar Nicholson wordt met een lage, strakke voorzet gevonden in de zestien. Alleen springt de bal bij de controle wel heel ver van de voet, waardoor een gevaarlijk schot er niet komt. Dit had de Jamaicaan beter kunnen en moeten doen. .

Antwerp even met z'n tienen. Frey tast na een duel naar de knie en moet langs de kant verzorgd worden. Hopelijk voor Antwerp valt het allemaal goed mee. . eerste helft, minuut 13.

eerste helft, minuut 12. Frey met de slappe voorzet! Antwerp krijgt hier even een dot van een kans! Michael Frey kan de bal vanop rechts voorzetten richting Fischer, maar zijn inzet is veel te diep en dus ook veel te dicht bij doelman Koffi, die dat cadeau dankbaar in ontvangst neemt. .