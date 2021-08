Antwerp raakt niet verder dan gelijkspel in Charleroi

Edward Still (coach Charleroi): “Er zat veel meer in, dus ben ik niet tevreden over het resultaat. Ik ben wel tevreden over de prestatie en de inzet van de spelers en over het feit dat we vanavond beter waren dan in de vorige wedstrijd. We willen altijd vooruit spelen en de druk op de bal is belangrijk voor ons. Dat we daar de geschikte spelersprofielen voor hebben, is een geweldige kans. Iemand als Zaroury is ook een geweldige speler, die alleen het verschil kan maken, maar altijd voor het collectief speelt en rond zich kijkt. Hij is erg slim en dat maakt mijn job als trainer veel makkelijker. We zijn dus tevreden met de kern, maar kijken altijd uit voor extra kwaliteit. Er zullen de komende weken dus nog enkele versterkingen komen.”



Brian Priske (coach Antwerp): “Iedereen wist op voorhand dat het niet makkelijk zou zijn en het was ook een hele moeilijke wedstrijd. In de eerste helft vond ik Charleroi erg goed en werd er veel op onze helft gespeeld. De tweede helft was na de wissels voor ons iets beter en dat krediet moet naar de spelers gaan, die zich heel snel kunnen aanpassen aan een andere opstelling. Ik ben tevreden met de 4 op 6, al ben ik wel ontgoocheld door die eerste twee wedstrijden, maar da’s voetbal. Nu moeten we positief blijven en ik ben ervan overtuigd dat we op goeie weg zijn. Nu volgen twee moeilijke wedstrijden tegen Omonia Nicosia in de Europa League. De komst van Nainggolan is perfect. We hebben erg hoge ambities, dat weet iedereen, en dan moet je ook erg goeie spelers hebben.”

Jelle Bataille (Antwerp): “Vooraf gezien is een 1-1 op Charleroi geen slecht resultaat, maar als je op voorsprong komt en op die manier de gelijkmaker slikt, is dat zuur. Ik weet niet goed wat er met Jean Butez gebeurt en of hij de bal had of niet, maar die dingen gebeuren. We hadden wel gehoopt op die drie punten, zeker om te bevestigen na vorige week, maar 1-1 is niet slecht. Toen ik op de spelersbus stapte, kreeg ik enkele geruchten te lezen over Franck Berrier. Dat doet toch iets met een mens en dan zie je dat voetbal bijzaak is. Ik hoopte vanavond de zege te pakken voor Franck omdat het een goeie mens en een erg goeie voetballer was.”