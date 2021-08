Zirkzee knalt Anderlecht met 2 fraaie goals voorbij Cercle Brugge

"Het begin was niet ideaal. Je komt al na één minuut op achterstand. Maar we bleven kalm en kwamen meer en meer in de match. We creëerden vandaag ook heel erg veel kansen. Als we die sneller afmaken, dan krijgen we een andere wedstrijd. Dit resultaat laat ons met een positief gevoel vooruit kijken."

"Je kan praten over tactiek, maar het zijn de spelers die het uiteindelijk moeten doen. Als een speler zijn verantwoordelijkheid opneemt, is hij in staat om het verschil te maken. Zirkzee heeft zijn job goed gedaan vandaag."

"Voor mij is het belangrijkste dat we erg gevaarlijk waren. Was het perfect? Nee, verre van. We doen het stap voor stap, er is nog werk. Maar Cercle is ons zwarte beest, dus in dat opzicht is het een goed resultaat. Het was een mooi weekend voor ons."