LIVE: Knap afstandsschot Joshua Zirkzee brengt Anderlecht langszij

Ashimeru is nog niet goed wakker. Hij schat een pass volledig verkeerd in. Deman krijgt de kans op de gelijkmaker. Maar het is Delcroix die het leer op de lijn wegwerkt. Hier ontsnapt Anderlecht.

We krijgen een wissel bij Anderlecht. Ashimeru krijgt nog de laatste aanwijzingen van Vincent Kompany. Verschaeren is het kind van de rekening.

58'

tweede helft, minuut 58. Waar is Waldo? Daar is Waldo! Sampers mag gaan rusten. De jonge aanvaller speelde een degelijke partij. Waldo Rubio is zijn vervanger. Kan de Spanjaard weer het verschil maken bij Cercle? Ook Dino Hotic loopt naar de kant. We krijgen het debuut van de Spanjaard Alex Millan. .