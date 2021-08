Standard wint met kleinste verschil in Beerschot, Holzhauser mist penalty

Nauwelijks kansen

Beide teams speelden al wat met het mes op de keel na pandoeringen tegen Union en Antwerp. Dat was er ook aan te zien. Het spel was slordig en kansen in elkaar knutselen was bijzonder lastig. Sanyang probeerde het dan maar een keer, maar doelman Bodart stond goed op te letten.

De gevaarlijkste actie kwam van de voet van Aron Donnum. De 23-jarige Noor van Standard zette een prima actie op en haalde ook uit. Zijn poging likte de paal.



Beerschot had het moeilijk om spelmaker Holzhauser in stelling te brengen. Zo was het met een vergrootglas zoeken naar mogelijkheden. Het plan van Peter Maes was om vanuit de organisatie enkele counters op te zetten. Maar de kwaliteit vooraan ontbrak er wat aan.