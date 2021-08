Pakt Zulte Waregem een eerste driepunter op bezoek bij STVV?

De laatste 2 seizoenen speelden we een goede wedstrijd op Stayen. We trekken dus met een goed gevoel richting Sint-Truiden.

vooraf, 11 uur 22. De laatste 2 seizoenen speelden we een goede wedstrijd op Stayen. We trekken dus met een goed gevoel richting Sint-Truiden. Francky Dury, coach Zulte Waregem.

vooraf, 11 uur 21. Dury: "Zeker niet in paniek slaan". Een gelijkspel tegen OHL en een nederlaag tegen Standard. Coach Francky Dury had op meer punten gehoopt bij de seizoensstart, maar ziet ook positieve punten. "Ondanks 1 op 6 hebben we al twee goede wedstrijden achter de rug en moeten we dus zeker niet in paniek slaan", zegt hij. "Zondag zag ik na het tegendoelpunt van Standard een erg mooie reactie van mijn ploeg. Na de gelijkmaker waren we zelfs de betere ploeg en gaven we bijna niks meer weg." .