LIVE: Mboyo laat op slag van rust de openingstreffer liggen tegen Essevee

Fase per fase

19:22 rust, 19 uur 22. Rusten bij een brilscore. STVV en Zulte Waregem zorgden voor veel tempo, maar weinig grote doelkansen. Dompé liet het liggen voor de bezoekers, Mboyo op slag van rust voor de thuisploeg. Hopelijk levert de tweede helft wel doelpunten op. . Rusten bij een brilscore STVV en Zulte Waregem zorgden voor veel tempo, maar weinig grote doelkansen. Dompé liet het liggen voor de bezoekers, Mboyo op slag van rust voor de thuisploeg. Hopelijk levert de tweede helft wel doelpunten op.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Mboyo bijna op slag van rust! In de extra tijd van de eerste helft is het STVV dat nog dicht bij de openingstreffer komt. Caufriez levert in bij Koita, die op zijn beurt Mboyo alleen voor doel zet. De spits zoekt met zijn linker de verre hoek, maar trapt al bij al nog ver naast. Een reuzenkans, niet beloond met een treffer. . Mboyo bijna op slag van rust! In de extra tijd van de eerste helft is het STVV dat nog dicht bij de openingstreffer komt. Caufriez levert in bij Koita, die op zijn beurt Mboyo alleen voor doel zet. De spits zoekt met zijn linker de verre hoek, maar trapt al bij al nog ver naast. Een reuzenkans, niet beloond met een treffer.

45' 2 minuten extra tijd. Krijgen we nog een doelpunt of gaan we met een brilscore de pauze in? . eerste helft, minuut 45. 2 minuten extra tijd Krijgen we nog een doelpunt of gaan we met een brilscore de pauze in?

43' eerste helft, minuut 43. Het is niet dat er geen tempo zit in deze wedstrijd. Het spel gaat goed op en af, met af en toe een knappe combinatie, maar de laatste bal komt er voorlopig aan beide kanten niet door. . Het is niet dat er geen tempo zit in deze wedstrijd. Het spel gaat goed op en af, met af en toe een knappe combinatie, maar de laatste bal komt er voorlopig aan beide kanten niet door.

39' eerste helft, minuut 39. STVV probeert het nog eens met de rust in zicht. Mboyo legt af voor Koita, die het graag van ver probeert, maar diens vizier staat nog niet zo scherp afgesteld. . STVV probeert het nog eens met de rust in zicht. Mboyo legt af voor Koita, die het graag van ver probeert, maar diens vizier staat nog niet zo scherp afgesteld.

35' eerste helft, minuut 35.

34' eerste helft, minuut 34. Dompé laat het liggen! Essevee combineert opnieuw fluks via Gano en Dompé. Die laatste heeft open baan en kan afdrukken, maar hij trapt flauw in de handen van Schmidt. Dat moet beter. . Dompé laat het liggen! Essevee combineert opnieuw fluks via Gano en Dompé. Die laatste heeft open baan en kan afdrukken, maar hij trapt flauw in de handen van Schmidt. Dat moet beter.

32' eerste helft, minuut 32. Sissako heeft een mooie goal in gedachte en probeert het vanop zo'n 25 meter. De bal waait richting het dak van het stadion. . Sissako heeft een mooie goal in gedachte en probeert het vanop zo'n 25 meter. De bal waait richting het dak van het stadion.

27' eerste helft, minuut 27. Na het matige wedstrijdbegin krijgen we nu toch een boeiend schouwspel. STVV combineert goed op rechts waarna Brüls met een heerlijke bal Koita diep stuurt. Bostyn is net eerder op de bal maar raakt ook een stukje Koita. Die laatste heeft even verzorging nodig. . Na het matige wedstrijdbegin krijgen we nu toch een boeiend schouwspel. STVV combineert goed op rechts waarna Brüls met een heerlijke bal Koita diep stuurt. Bostyn is net eerder op de bal maar raakt ook een stukje Koita. Die laatste heeft even verzorging nodig.

23' Dompé scoort, maar de vlag wappert. Plots trillen de netten! Dompé wordt goed bediend door Gano en lobt de bal lekker over Schmidt. De lijnrechter verpest het Waregemse feestje echter en zwaait met zijn vlag. De herhaling geeft hem gelijk. . eerste helft, minuut 23. Dompé scoort, maar de vlag wappert Plots trillen de netten! Dompé wordt goed bediend door Gano en lobt de bal lekker over Schmidt. De lijnrechter verpest het Waregemse feestje echter en zwaait met zijn vlag. De herhaling geeft hem gelijk.

21' eerste helft, minuut 21. STVV bokst nog eens een knappe actie in mekaar op links. Cacace en Matsubara rollen met een knappe combinatie de Waregemse verdediging op, Koita kan de voorzet die volgt net niet voldoende onder controle houden. Hier zat meer in! . STVV bokst nog eens een knappe actie in mekaar op links. Cacace en Matsubara rollen met een knappe combinatie de Waregemse verdediging op, Koita kan de voorzet die volgt net niet voldoende onder controle houden. Hier zat meer in!

20' eerste helft, minuut 20.

19' eerste helft, minuut 19. Gano kan doorbreken en op Schmidt afstormen. De spits van Zulte Waregem besluit vanuit een scherpe hoek flauwtjes op doel, de bal rolt richting cornervlag. Het maakt niet veel uit, want ergerlijk laat wordt er alsnog gevlagd voor buitenspel. . Gano kan doorbreken en op Schmidt afstormen. De spits van Zulte Waregem besluit vanuit een scherpe hoek flauwtjes op doel, de bal rolt richting cornervlag. Het maakt niet veel uit, want ergerlijk laat wordt er alsnog gevlagd voor buitenspel.

16' eerste helft, minuut 16. Het blijft wachten op de eerste echte doelkans. STVV heeft het veldoverwicht, maar doet er voorlopig bitter weinig mee. . Het blijft wachten op de eerste echte doelkans. STVV heeft het veldoverwicht, maar doet er voorlopig bitter weinig mee.

12' eerste helft, minuut 12. Dompé probeert de schwung er wat in te krijgen bij Zulte Waregem en probeert op links een dribbel op te zetten. De Fransman zoekt Caufriez op en gaat dan gretig neer. D'Hondt trapt erin en gunt de bezoekers een vrije trap. . Dompé probeert de schwung er wat in te krijgen bij Zulte Waregem en probeert op links een dribbel op te zetten. De Fransman zoekt Caufriez op en gaat dan gretig neer. D'Hondt trapt erin en gunt de bezoekers een vrije trap.

11' Gele kaart voor Maximiliano Caufriez van STVV tijdens eerste helft, minuut 11 Maximiliano Caufriez STVV

8' eerste helft, minuut 8. Caufriez laat de eerste doelpoging in deze partij optekenen. De STVV-verdediger rukt op, kapt een mannetje uit en trapt de bal vervolgens tien meter over. . Caufriez laat de eerste doelpoging in deze partij optekenen. De STVV-verdediger rukt op, kapt een mannetje uit en trapt de bal vervolgens tien meter over.

6' eerste helft, minuut 6. We krijgen voorlopig een erg gezapig wedstrijdbegin. Beide ploegen lijken nog wat af te tasten, ondertussen is het ook beginnen miezeren boven Stayen. . We krijgen voorlopig een erg gezapig wedstrijdbegin. Beide ploegen lijken nog wat af te tasten, ondertussen is het ook beginnen miezeren boven Stayen.