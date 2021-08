LIVE: Antwerp grijpt Standard meteen bij de keel met knap uitgespeelde aanval

Het is einde wedstrijd voor Klauss, die hoofdschuddend naar de zijkant sjokt. Amallah valt in.

eerste helft, minuut 14. Het is einde wedstrijd voor Klauss, die hoofdschuddend naar de zijkant sjokt. Amallah valt in. .

De VAR heeft nog even het lijntje getrokken bij de assist van Bataille. Maar er is niets aan de hand.

Var. De VAR heeft nog even het lijntje getrokken bij de assist van Bataille. Maar er is niets aan de hand. . eerste helft, minuut 8.

De laatste keer dat Antwerp kwam winnen op Sclessin, was in december 2019. Toen werd het in de kwartfinale van de beker 1-3.

Vorig seizoen twee keer 1-1. Standard en Antwerp vochten de voorbije jaren enkele pittige duels uit. Afgelopen seizoen eindigde de confrontatie tweemaal op een 1-1-gelijkspel. De laatste keer dat Antwerp kwam winnen op Sclessin, was in december 2019. Toen werd het in de kwartfinale van de beker 1-3. . vooraf, 13 uur 08.

13:01

vooraf, 13 uur 01. Wat met Amallah? Bij Standard zit Selim Amallah voor het eerst dit seizoen in de wedstrijdkern. Amallah, toch een van de sterkhouders vorig seizoen, leek in de voorbereiding op weg naar de uitgang, maar zou nu toch gewoon in Luik blijven. "Selim heeft de voorbije weken hard gewerkt om de ploeg te vervoegen. Hij kan ons zeker wat bijbrengen. Vergeet niet dat hij een van onze beste spelers is", zegt Leye over zijn middenvelder. .