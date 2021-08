OH Leuven verlengt zijn abonnement met derde 1-1-gelijkspel tegen Charleroi

Fase per fase

90+4' tweede helft tweede helft, minuut 94 match afgelopen

90+2' tweede helft, minuut 92. Einde! OH Leuven moet nog maar eens vrede nemen met een 1-1-gelijkspel. Het kwam veel beter voor de dag na de rust, maar mag toch ook een kaars branden voor doelman Romo. . Einde! OH Leuven moet nog maar eens vrede nemen met een 1-1-gelijkspel. Het kwam veel beter voor de dag na de rust, maar mag toch ook een kaars branden voor doelman Romo.

90+1' tweede helft, minuut 91. Charleroi krijgt nog een kans op de 1-2, maar de afwerking laat te wensen over. Charleroi zal toch balen van het morsen met de kansen. . Charleroi krijgt nog een kans op de 1-2, maar de afwerking laat te wensen over. Charleroi zal toch balen van het morsen met de kansen.

90' Gele kaart voor Stefan Knezevic van Charleroi tijdens tweede helft, minuut 90 Stefan Knezevic Charleroi

90' Toegevoegde tijd. We tellen nog 3 minuten bij. . tweede helft, minuut 90. Toegevoegde tijd We tellen nog 3 minuten bij.

88' tweede helft, minuut 88. Invaller Vekemans moet voor een moeilijke oplossing kiezen, maar doet het fraai. Zijn achterwaartse hakbal eindigt in het zijnet. . Invaller Vekemans moet voor een moeilijke oplossing kiezen, maar doet het fraai. Zijn achterwaartse hakbal eindigt in het zijnet.

88' tweede helft, minuut 88. Komt er nog een winnaar uit de bus? Over de tweede helft mogen we niet mopperen. Het is een spannend kijkstuk geweest met wisselende kansen. . Komt er nog een winnaar uit de bus? Over de tweede helft mogen we niet mopperen. Het is een spannend kijkstuk geweest met wisselende kansen.

87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Charleroi, Mamadou Fall erin, Shamar Nicholson eruit wissel Shamar Nicholson Mamadou Fall

85' tweede helft, minuut 85. OH Leuven geeft de moed niet op. Tamari heeft weer geen oog voor zijn ploegmaats en botst op een bezoekend been. . OH Leuven geeft de moed niet op. Tamari heeft weer geen oog voor zijn ploegmaats en botst op een bezoekend been.

85' Koffi bokst weg. Maertens wordt de diepte ingestuurd en kiest zelf voor het schot. Koffi maakt zijn poging onschadelijk. . tweede helft, minuut 85. Koffi bokst weg Maertens wordt de diepte ingestuurd en kiest zelf voor het schot. Koffi maakt zijn poging onschadelijk.

83' tweede helft, minuut 83. Vervanging bij OH Leuven, Daan Vekemans erin, Siebe Schrijvers eruit wissel Siebe Schrijvers Daan Vekemans

82' tweede helft, minuut 82. Het spelbeeld wisselt weer een beetje, want OH Leuven gelooft toch nog in zijn kansen. Het wil wellicht een derde 1-1 op een rij vermijden. . Het spelbeeld wisselt weer een beetje, want OH Leuven gelooft toch nog in zijn kansen. Het wil wellicht een derde 1-1 op een rij vermijden.

79' tweede helft, minuut 79. De storm van OHL is gaan liggen in deze wispelturige wedstrijd. Charleroi neemt het heft weer in handen. . Glenn Martens (commentator Radio 1). De storm van OHL is gaan liggen in deze wispelturige wedstrijd. Charleroi neemt het heft weer in handen. Glenn Martens (commentator Radio 1)

78' Romo duwt over. Deze was misschien wel de makkelijkste redding van de namiddag, maar Romo laat zich op geen foutje betrappen. Ook dit schot resulteert door zijn kattensprong niet in een tweede doelpunt voor de bezoekers. . tweede helft, minuut 78. Romo duwt over Deze was misschien wel de makkelijkste redding van de namiddag, maar Romo laat zich op geen foutje betrappen. Ook dit schot resulteert door zijn kattensprong niet in een tweede doelpunt voor de bezoekers.

76' tweede helft, minuut 76. We tikken het slotkwartier aan. De scherpte is een beetje weg, maar vooral Charleroi neemt nog altijd geen vrede met de puntendeling. Dat zou ook zuur zijn gezien de controle voor de rust en de vele gemiste kansen. . We tikken het slotkwartier aan. De scherpte is een beetje weg, maar vooral Charleroi neemt nog altijd geen vrede met de puntendeling. Dat zou ook zuur zijn gezien de controle voor de rust en de vele gemiste kansen.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij OH Leuven, Dylan Ouédraogo erin, Sébastien Dewaest eruit wissel Sébastien Dewaest Dylan Ouédraogo

73' tweede helft, minuut 73. Knezevic is een verdediger en dat onderstreept hij in de zestien. Er is ruimte voor een gevaarlijk schot, maar hij knalt hoog over en ligt nu - samen met Dewaest - op de grond voor een blessurebehandeling. . Knezevic is een verdediger en dat onderstreept hij in de zestien. Er is ruimte voor een gevaarlijk schot, maar hij knalt hoog over en ligt nu - samen met Dewaest - op de grond voor een blessurebehandeling.

72' tweede helft, minuut 72. Charleroi neemt stilaan weer over en dringt aan. OHL grijpt daarom terug naar de omschakeling, maar Koffi zit nog net bij de vlijmscherpe voorzet van Tamari. . Charleroi neemt stilaan weer over en dringt aan. OHL grijpt daarom terug naar de omschakeling, maar Koffi zit nog net bij de vlijmscherpe voorzet van Tamari.

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Charleroi, Guillaume Gillet erin, Ali Gholizadeh eruit wissel Ali Gholizadeh Guillaume Gillet