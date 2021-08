LIVE: OH Leuven-Charleroi werd even stilgelegd na forse hagelbui

39' eerste helft, minuut 39. OH Leuven meldt zich eindelijk eens rond de zestien van Charleroi, maar dan maken ze het zichzelf te moeilijk. Wanneer dwingt de thuisploeg een kans af? . OH Leuven meldt zich eindelijk eens rond de zestien van Charleroi, maar dan maken ze het zichzelf te moeilijk. Wanneer dwingt de thuisploeg een kans af?

36' eerste helft, minuut 36. Na een halfuur kunnen we geen tegenargument vinden voor deze 0-1-tussenstand, integendeel. Te laat, te snel, te hard, te kort: bij OHL gaat er altijd wel iets fout. . Na een halfuur kunnen we geen tegenargument vinden voor deze 0-1-tussenstand, integendeel. Te laat, te snel, te hard, te kort: bij OHL gaat er altijd wel iets fout.

34' Zondagsuren voor Romo. De thuisdoelman heeft zijn dubbele premie al verdiend. Gholizadeh doet het listig met een hobbelende plaatsbal: Romo is opnieuw de redder in nood. . eerste helft, minuut 34. Zondagsuren voor Romo De thuisdoelman heeft zijn dubbele premie al verdiend. Gholizadeh doet het listig met een hobbelende plaatsbal: Romo is opnieuw de redder in nood.

32' eerste helft, minuut 32. Het thuispubliek begint te morren. OH Leuven kan geen bal in de gelederen houden. Charleroi is voorlopig heer en meester. . Het thuispubliek begint te morren. OH Leuven kan geen bal in de gelederen houden. Charleroi is voorlopig heer en meester.

30' Romo in zijn hoek. Zaroury schept ruimte voor een schot en aarzelt geen seconde: Romo moet zich strekken om de bal in hoekschop te duwen. De 0-2 hangt in de lucht. . eerste helft, minuut 30. Romo in zijn hoek Zaroury schept ruimte voor een schot en aarzelt geen seconde: Romo moet zich strekken om de bal in hoekschop te duwen. De 0-2 hangt in de lucht.

28' Gele kaart voor Casper de Norre van OH Leuven tijdens eerste helft, minuut 28 Casper de Norre OH Leuven

28' eerste helft, minuut 28. Bij balrecuperatie wil OH Leuven telkens wel erg snel naar voren, maar de drietand moet er opboksen tegen een stevige Charleroi-defensie. De bal gaat keer op keer te snel verloren. . Bij balrecuperatie wil OH Leuven telkens wel erg snel naar voren, maar de drietand moet er opboksen tegen een stevige Charleroi-defensie. De bal gaat keer op keer te snel verloren.

26' eerste helft, minuut 26. OHL heeft het moeilijk: ze zijn overal een stap te laat. Glenn Martens (commentator Radio 1). OHL heeft het moeilijk: ze zijn overal een stap te laat. Glenn Martens (commentator Radio 1)

25' OH Leuven ontsnapt. Charleroi flirt met de dubbele voorsprong. Nicholson krijg veel vrijheid en plaatst de bal tegen de verste paal. . eerste helft, minuut 25. OH Leuven ontsnapt Charleroi flirt met de dubbele voorsprong. Nicholson krijg veel vrijheid en plaatst de bal tegen de verste paal.

22' eerste helft, minuut 22. Schrijvers zet zijn mannetje erg handig in de wind en wordt dan neergetrokken. Verboomen houdt zijn kaarten op zak en daar mag boosdoener Zorgane niet over jammeren. . Schrijvers zet zijn mannetje erg handig in de wind en wordt dan neergetrokken. Verboomen houdt zijn kaarten op zak en daar mag boosdoener Zorgane niet over jammeren.

21' eerste helft, minuut 21. Spelen maar! De scheidsrechter bevrijdt de spelers al uit de kleedkamers. Na ruim 5 minuten schuilen volgt de herstart. . Spelen maar! De scheidsrechter bevrijdt de spelers al uit de kleedkamers. Na ruim 5 minuten schuilen volgt de herstart.

18' eerste helft, minuut 18. Ook al ogen de wolken nog dreigend, het ergste lijkt achter de rug. Normaal zou deze pauze niet al te lang mogen uitlopen. . Ook al ogen de wolken nog dreigend, het ergste lijkt achter de rug. Normaal zou deze pauze niet al te lang mogen uitlopen.

16' eerste helft, minuut 16. Misschien is deze onderbreking geen slechte zaak voor Leuven, want ze krijgen geen voet aan de grond. Glenn Martens (commentator Radio 1). Misschien is deze onderbreking geen slechte zaak voor Leuven, want ze krijgen geen voet aan de grond. Glenn Martens (commentator Radio 1)

15' eerste helft, minuut 15. We gaan naar binnen! Het is weer bingo: iedereen vlucht naar binnen door de forse hagelbollen. Na zo'n 14 minuten zijn we dus al toe aan een pauze. . We gaan naar binnen! Het is weer bingo: iedereen vlucht naar binnen door de forse hagelbollen. Na zo'n 14 minuten zijn we dus al toe aan een pauze.

13' eerste helft, minuut 13. Belgische zomer. De 22 actoren worden getrakteerd op een stevige hagelbui. Charleroi geeft de bal aan OHL en draait de rollen dus om. . Belgische zomer De 22 actoren worden getrakteerd op een stevige hagelbui. Charleroi geeft de bal aan OHL en draait de rollen dus om.

12' eerste helft, minuut 12. De thuisploeg is niet aangeslagen en trekt naar het vijandige doel. Schrijvers haalt uit: zijn schot suist een metertje over. . De thuisploeg is niet aangeslagen en trekt naar het vijandige doel. Schrijvers haalt uit: zijn schot suist een metertje over.

10' eerste helft, minuut 10. Voor OHL is dit wel een doemscenario. Charleroi is een stug blok en heeft nog geen tegendoelpunt geslikt in deze competitie. Met deze snelle 0-1 zit het in een zetel. . Voor OHL is dit wel een doemscenario. Charleroi is een stug blok en heeft nog geen tegendoelpunt geslikt in deze competitie. Met deze snelle 0-1 zit het in een zetel.

8' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 8 door Adem Zorgane van Charleroi. 0, 1. goal OH Leuven Charleroi 41' 0 1