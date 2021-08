Eerste basisplaats voor Dewaest tegen ex-club Charleroi

15:07

vooraf, 15 uur 07. Opstelling OH Leuven. De 11 namen van de thuisploeg zijn ingevuld. Sébastien Dewaest staat voor het eerst aan de aftrap, nota bene tegen zijn ex-club. Raemaekers is het kind van de rekening als we het elftal van vorig weekend tegen Cercle Brugge bekijken. .