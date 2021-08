LIVE: Vindt AA Gent op bezoek aan de kust het goede gevoel terug?

16' eerste helft, minuut 16. Het blijft goed op en neer gaan, maar de slordigheden sluipen langs beide kanten meer en meer in het spel. Voorlopig komt de laatste pass er niet door. . Het blijft goed op en neer gaan, maar de slordigheden sluipen langs beide kanten meer en meer in het spel. Voorlopig komt de laatste pass er niet door.

12' eerste helft, minuut 12. Oostende toont zich! Eerst was er nog wat opschudding na een fout van Ngadeu op de doorgebroken Kvasina, wat later kopt Theate een vrije trap over. De verdediger stond wel buitenspel, zien we in de herhaling.

9' eerste helft, minuut 9. Hjulsager terug in het oude nest. Voor Andrew Hjulsager wordt het een boeiende avond. De Deen speelde twee jaar in Oostende, maar verkaste deze zomer naar Gent. De middenvelder keert nu terug naar de Diaz Arena in een blauw-wit shirt. Toont hij zich tegen zijn ex-club?

6' eerste helft, minuut 6. Het gaat goed op en neer. Snel na de kans van Kvasina komt Tissoudali piepen voor de neus van Oostende-doelman Hubert, maar hij komt net te kort om op doel te besluiten.

5' Bolat vermijdt vroege Gentse achterstand. Plots is Oostende daar een eerste keer. Boonen trapt op Kvasina, Bolat weert het afgeweken schot met een goede beenveeg uit zijn kooi. Daar was al bijna de 1-0! eerste helft, minuut 5.

3' eerste helft, minuut 3. Gent is met goede moed aan de wedstrijd begonnen en etaleert veel goesting en drive. Castro-Montes kan vanop links voor een eerste dreiging zorgen, maar hij mist zijn voorzet volledig.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt! Vindt Gent het goede gevoel terug of trekt Oostende zijn goede lijn gewoon door?

20:55 vooraf, 20 uur 55. Vadis start toch. De Gent-fans kunnen opgelucht ademhalen. Ondanks de pijnlijke grimas tijdens de opwarming start aanvoerder Vadis gewoon in de basis.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Exit Vadis? Komen er nog wat kopzorgen bij voor AA Gent? Vadis Odjidja zou tijdens de opwarming geblesseerd zijn uitgevallen. Het is nog even wachten op duidelijkheid, maar dat zou een ferme opdoffer zijn voor de bezoekers.

20:37 vooraf, 20 uur 37. Bevestigt Oostende na spektakelzege in Genk? Vorige week boekte Oostende in Genk zijn eerste zege van het seizoen, na een ware spektakelmatch: 3-4. KVO wil vandaag tegen Gent bevestigen, maar coach Blessin zag zich wel genoodzaakt om enkele wissels door te voeren. Capon, D'Haese en Jäkel haken geblesseerd af, Amade, Ndicka en Tanghe zijn hun vervangers. Sterkhouder achterin Arthur Theate is er wel opnieuw bij, ten koste van Medley.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Vanhaezebrouck roteert opnieuw. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck blijft zoeken naar zijn type-elftal. In vergelijking met de match tegen Beerschot moeten Operi, Bruno en Godeau plaats ruimen, Okumu, Samoise en Malede starten in de basis. Ook Depoitre en Kums moeten voorlopig nog genoegen nemen met het statuut van invaller.

20:22 vooraf, 20 uur 22. Gent op zoek naar het goede gevoel. Bij AA Gent draait de machine dit seizoen nog niet bepaald op volle toeren. De Buffalo's verloren op speeldag 1 van Sint-Truiden, vorige week speelden ze gelijk tegen Beerschot en hadden ze hun handen vol met het uiterst bescheiden Rigas in de Conference League (2-2). Coach Vanhaezebrouck klonk kritisch na de flauw Europese partij en ook doelman Bolat was streng. Vinden ze in Oostende vanavond het goede gevoel terug?



10:48 vooraf, 10 uur 48. Ik leid niet te veel af uit de Europese wedstrijd van AA Gent deze week. Ze hebben een sterke ploeg met veel individuele kwaliteiten. Alexander Blessin (coach KV Oostende).

10:46 vooraf, 10 uur 46. KV Oostende en AA Gent. KV Oostende en AA Gent kunnen niet echt spreken van een succesvol seizoensbegin. KVO zoekt nog naar zijn nieuw gezicht na de vele vertrekkers van de voorbije weken, AA Gent aast op zijn eerste zege in eigen land. Volg de match hier op de voet.