KV Oostende staat mee aan kop, AA Gent deelt de rode lantaarn

Oostende - Gent in een notendop:

Bekijk de goal uit Oostende - AA Gent (1-0):

Leuk wedstrijdbegin krijgt saai vervolg

Na de matige competitiestart en de flauwe Europese prestatie tegen het Letse Rigas moest AA Gent naarstig op zoek naar het goede gevoel. Op bezoek in Oostende, dat met 4 op 6 wél goed van start was gegaan, was een zege nodig om de donderwolken te verdrijven.

Tanghe trapt Malede recht in zijn gezicht:

Gueye bevrijdt KVO, zware blessure voor Boonen

De eerste helft vergeten en met goede hoop de tweede helft aanvatten, dachten beide ploegen, maar de supporters in de Diaz Arena kregen na de pauze van hetzelfde laken een broek.

In minuut 54 kwam er dan toch opschudding, helaas in de negatieve zin. KVO-winger Boonen ging plots neer zonder tegenstander in de buurt en greep kermend naar zijn been. Al snel werd duidelijk dat het ernstig was, de onfortuinlijke Boonen werd niet veel later op een brancard afgevoerd met wellicht een zware blessure.

Net wanneer we de hoop op een doelpunt bijna begraven hadden, sloeg Oostende een kwartier voor tijd plots toe. Ndicka gooide de bal hoog voor doel, Gueye timede uitstekend en kopte knap binnen: 1-0.

Alarmfase rood bij AA Gent, maar de bezoekers kregen geen voet meer aan de grond. Pas diep in de extra tijd kon Castro-Montes zich nog gevaarlijk maken, maar zijn schot waaide langs de verkeerde kant van de paal over de achterlijn.

Gent verliest in Oostende en blijft achter met 1 op 9, de crisis wenkt nu al om de hoek. Oostende wint voor een tweede keer dit seizoen en komt samen met Union en Kortrijk mee aan kop van de stand.