LIVE: KV Mechelen ziet af, maar komt op voorsprong tegen Eupen

Fase per fase

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. KV Mechelen gaat rusten met de voorsprong! KV Mechelen had het in het wedstrijdbegin niet onder de markt en kwam zelfs goed weg wanneer de schicht van Peeters op de lat strandde. Tegen de gang van het spel in kopte Souza de thuisploeg op voorsprong, waarna het de wedstrijd wel naar zich toe trok.

45' eerste helft, minuut 45. De laatste minuten heeft KV Mechelen het evenwicht helemaal hersteld. Mrabti ontdoet zich nu knap van Heris en haalt stevig uit, alleen om zijn schot in het zijnet te zien belanden.

44' eerste helft, minuut 44. Met de rust in zicht komt de thuisploeg nog eens tot een kansje. Walsh is mee opgerukt en kan ook zijn hoofd tegen de voorzet van Hairemans zetten, maar ook hij knikt over.

42' Gele kaart voor Smail Prevljak van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 42 Smail Prevljak KAS Eupen

42' eerste helft, minuut 42. Cynische fout van Prevljak! Smail Prevljak verspeelt de bal tussen twee Mechelaars. Dat kan hij niet verkroppen, want hij revancheert zich meteen door de Zweed langs achteren aan te tikken. Een terecht gele kaart voor een cynische fout.

39' eerste helft, minuut 39. Druijf krijgt wat ruimte van Agbadou en dan krijgt een spits vleugels. Dat is ook het geval bij de Nederlander, die vanop een meter of 20 uithaalt, maar zijn schot ook enkel in de tribune ziet vliegen.

37' eerste helft, minuut 37. Eupen is niet echt uit zijn lood geslagen, want het trekt weer naar voren. N'Dri schudt twee belagers van zich af en rent richting achterlijn. Ook de voorzet mag er zijn, maar die vindt geen withemd.

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Vinicius van KV Mechelen. 1, 0. goal KV Mechelen KAS Eupen rust 1 0

33' eerste helft, minuut 33. Souza kopt KV Mechelen op voorsprong! Drie hoekschoppen op rij voor KV Mechelen en de derde is de goeie! Souza klimt makkelijk boven Beck om de hoekschop van Hairemans tegen de touwen te knikken!

30' eerste helft, minuut 30. En op het halfuur toont KV zich nog eens. De voorzet van Hairemans is prima, de kopval van Oum Gouet vliegt recht de tribunes in. De thuisploeg knokt zich beetje bij beetje weer in de wedstrijd.

28' eerste helft, minuut 28. Ngoy doet wat ie wil! Ngoy dribbelt veel te makkelijk voorbij Vanlerberghe. De dribbel mondt ook uit in een schot, maar omdat Ngoy die bal vanonder zijn lichaam moet halen, mist zijn poging kracht en richting.

27' eerste helft, minuut 27. Ngoy doet de netten trillen, maar wel langs de verkeerde kant. De jonge spits snelde richting achterlijn en viseerde dan de korte hoek, maar raakte vol het zijnet.

25' eerste helft, minuut 25. Druijf probeert het spectaculair. De eerste bal tussen de palen vanwege KV Mechelen is een feit! Van net buiten de zestien probeert Druijf het met een omhaal, maar Nurudeen heeft alle tijd om die bal te klemmen.

25' eerste helft, minuut 25. Vervanging bij KAS Eupen, Jerome Deom erin, Jens Cools eruit wissel Jens Cools Jerome Deom

23' eerste helft, minuut 23. Mechels balbezit, Eupense kansen. De thuisploeg probeert de wedstrijd wel in handen te nemen, maar 60% balbezit ook omzetten naar doelkansen lukt vooralsnog niet.

22' eerste helft, minuut 22. Einde wedstrijd voor Cools? Daar lijkt het wel op. De middenvelder tast naar de achterkant van de dij en sjokt naar de kant.