Is KV Mechelen volgende slachtoffer van Eupen? "Nieuwe uitdaging"

10:52

vooraf, 10 uur 52. Krämer: "KV Mechelen is collectief heel sterk.". Bij Eupen blijven de voetjes op de grond na de knappe prestaties tegen Club Brugge en Anderlecht. "Er zijn geen gemakkelijke tegenstanders in de Pro League", beseft coach Stefan Krämer. "KV Mechelen is een heel goede ploeg en vooral ook collectief heel sterk, vooral voor eigen publiek. Mechelen zal proberen het middenveld te domineren." .