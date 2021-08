LIVE: Onuachu brengt Genk langszij tegen stug Kortrijk

Het scheelt niks of Onuachu kopt zijn tweede tegen de touwen. De lange Nigeriaan lijkt niet voluit te koppen en zo kan Ilic vrij eenvoudig vangen.

tweede helft, minuut 81. Bijna Onuachu. Het scheelt niks of Onuachu kopt zijn tweede tegen de touwen. De lange Nigeriaan lijkt niet voluit te koppen en zo kan Ilic vrij eenvoudig vangen. .

tweede helft, minuut 78. Eiting probeert iets te vaak de bal over de verdedigers van Kortrijk te lepelen. Die hebben dat inmiddels wel al door. .

tweede helft, minuut 76. De fans in het Guldensporenstadion beginnen te fluiten. Ze kunnen het langdurige en in deze fase wat doelloze balbezit van Racing Genk niet smaken. .

tweede helft, minuut 73. Dribbel van Bongonda. Bongonda slalomt de zestien in en schuift de bal voor doel. Derijck en D'Haene moeten zich serieus reppen om een tweede Genkse doelpunt te verijdelen. .

tweede helft, minuut 68. Het moedige verdedigen is er nog steeds bij Kortrijk, maar zelf kansen versieren al even niet meer. Dit kan niet blijven duren. .

tweede helft, minuut 64. Dit is een ander Racing Genk. Veel scherper dan in de eerste helft. Johan De Caluwé op Sporza Radio.

tweede helft, minuut 60. Het is even pompen of verzuipen voor KVK. Na hun eerste tegendoelpunt van dit seizoen komen ze onder zware Genkse druk te staan. .