LIVE: Kortrijk verdedigt in eigen huis zijn maximum tegen Genk

2' eerste helft, minuut 2. Bongonda maakt meteen kennis met het potige Kortrijkse voetbal. Hij ligt te kermen na een trap van Rougeaux. . Bongonda maakt meteen kennis met het potige Kortrijkse voetbal. Hij ligt te kermen na een trap van Rougeaux.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We sluiten de voetbalzaterdag af in het Guldensporenstadion. Maakt Kortrijk van zijn onverhoopte 6 op 6 een 9 op 9, of pakt Genk eindelijk zijn eerste zege van dit seizoen? . Aftrap We sluiten de voetbalzaterdag af in het Guldensporenstadion. Maakt Kortrijk van zijn onverhoopte 6 op 6 een 9 op 9, of pakt Genk eindelijk zijn eerste zege van dit seizoen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:36 vooraf, 20 uur 36. We moeten ons eigen spel spelen. Dan hebben we heel veel kwaliteit. Genk-coach John van den Brom. We moeten ons eigen spel spelen. Dan hebben we heel veel kwaliteit. Genk-coach John van den Brom

20:32 vooraf, 20 uur 32. Ik verwacht een heel moeilijke wedstrijd. Dit wordt een echte test voor ons. KVK-coach Luka Elsner. Ik verwacht een heel moeilijke wedstrijd. Dit wordt een echte test voor ons. KVK-coach Luka Elsner

20:12 vooraf, 20 uur 12. Vooraf had je kunnen voorspellen dat een van beide ploegen een perfecte 6 op 6 zou hebben, terwijl de andere met 1 op 6 ergens achterin zou staan. Maar de meesten zouden de namen van Genk en Kortrijk in die voorspelling wel verwisseld hebben. Bevestigt Kortrijk straks zijn sterke start, of wint Genk eindelijk zijn eerste match van het seizoen? . Vooraf had je kunnen voorspellen dat een van beide ploegen een perfecte 6 op 6 zou hebben, terwijl de andere met 1 op 6 ergens achterin zou staan. Maar de meesten zouden de namen van Genk en Kortrijk in die voorspelling wel verwisseld hebben. Bevestigt Kortrijk straks zijn sterke start, of wint Genk eindelijk zijn eerste match van het seizoen?

20:04 vooraf, 20 uur 04. Opstelling Genk. Na de nederlaag tegen Sjachtar eerder deze week voert John van den Brom vier wissels door. Lucumi, Sadick, Hrosovsky en Trésor verhuizen naar de bank ten voordele van McKenzie, Cuesta, Eiting en Thorstvedt. . Opstelling Genk Na de nederlaag tegen Sjachtar eerder deze week voert John van den Brom vier wissels door. Lucumi, Sadick, Hrosovsky en Trésor verhuizen naar de bank ten voordele van McKenzie, Cuesta, Eiting en Thorstvedt.

19:55 vooraf, 19 uur 55. Opstelling Kortrijk. Door blessures kan coach Elsner geen beroep doen op Radovanovic en Badamosi. Sainsbury vangt het verlies in de achterhoede op, Gueye duimt dan weer voor een nieuwe glansprestatie tegen Genk in de aanval bij KVK. . Opstelling Kortrijk Door blessures kan coach Elsner geen beroep doen op Radovanovic en Badamosi. Sainsbury vangt het verlies in de achterhoede op, Gueye duimt dan weer voor een nieuwe glansprestatie tegen Genk in de aanval bij KVK.

In januari versloeg Kortrijk Genk nog met 2-1. Gueye scoorde toen twee keer voor KVK, tussendoor was de onvermijdelijke Onuachu goed voor de gelijkmaker. In de heenronde had Genk nog met 2-0 gewonnen. De eerste Kortrijk-Genk uit de geschiedenis, in het seizoen 1988-89, was meteen de meest doelpuntenrijke. Eddy Snelders scoorde een hattrick voor de thuisploeg in een klinkende 6-2.

De eerste Kortrijk-Genk uit de geschiedenis, in het seizoen 1988-89, was meteen de meest doelpuntenrijke. Eddy Snelders scoorde een hattrick voor de thuisploeg in een klinkende 6-2.

09:42 vooraf, 09 uur 42. We spelen tegen de beste ploeg van het moment. Genk speelt beter dan de punten laten uitschijnen. KV Kortrijk-coach Luka Elsner. We spelen tegen de beste ploeg van het moment. Genk speelt beter dan de punten laten uitschijnen KV Kortrijk-coach Luka Elsner

Genk mist Preciado, geen Badamosi bij KV Kortrijk. Net als dinsdag in de Champions League kan Racing Genk geen beroep doen op verdediger Preciado door een lichte blessure. KV Kortrijk mist Badamosi in de voorlinie: hij verzwikte deze week zijn enkel op training en is naar schatting 10 dagen out. In de Kortrijkse verdediging heeft Radovanovic last van zijn achillespees en Rougeaux van zijn knie. Een zege is dus welkom.



KV Kortrijk mist Badamosi in de voorlinie: hij verzwikte deze week zijn enkel op training en is naar schatting 10 dagen out. In de Kortrijkse verdediging heeft Radovanovic last van zijn achillespees en Rougeaux van zijn knie. Een zege is dus welkom.

09:34 De selectie van Genk. vooraf, 09 uur 34. De selectie van Genk

Genk heeft nood aan zege, KVK is foutloos. In Kortrijk zijn ze vlekkeloos van start gaan in het nieuwe seizoen. Seraing en Antwerp gingen allebei voor de bijl, doelman Ilic hield bovendien telkens de 0. KRC Genk daarentegen slikte al 5 goals in de eerste 2 competitiematchen en telt 1 punt. Dinsdag ging het ook met 1-2 de boot in tegen Sjachtar Donetsk in de voorrondes van de Champions League. Genk heeft dus dringend nood aan een zege.



KRC Genk daarentegen slikte al 5 goals in de eerste 2 competitiematchen en telt 1 punt. Dinsdag ging het ook met 1-2 de boot in tegen Sjachtar Donetsk in de voorrondes van de Champions League. Genk heeft dus dringend nood aan een zege.

Opstelling KV Kortrijk. Marko Ilic, Lucas Rougeaux, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Kristof D'Haene, Marlos Moreno, Ante Palaversa, Kevin Vandendriessche, Faïz Selemani, Teddy Chevalier, Habib Guèye Opstelling KV Kortrijk Marko Ilic, Lucas Rougeaux, Timothy Derijck, Trent Sainsbury, Kristof D'Haene, Marlos Moreno, Ante Palaversa, Kevin Vandendriessche, Faïz Selemani, Teddy Chevalier, Habib Guèye

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Carel Eiting, Kristian Thorstvedt, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Paul Onuachu Opstelling KRC Genk Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Junya Ito, Carel Eiting, Kristian Thorstvedt, Bryan Heynen, Theo Bongonda, Paul Onuachu